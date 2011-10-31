حمل و نقل هوایی در فرودگاههای مازندران تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل هما مازندران و گلستان در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران افزود: مازندران به سمت جهش صادراتی در حرکت بوده که ارتقای این زیرساختها منوط به تقویت حمل و نقل هوایی است.

وی اظهار داشت: تجار مازندرانی اکنون با کشورهای حوزه دریای خزر و سی آی اس مراودات تجاری دارند که ضروری است حمل و نقل هوایی در این استان ایجاد شود تا ضریب صادراتی مازندران ارتقا یابد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه جهت تسریع در امر صادرات باید پروازهای باری ایجاد شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی در خدمت توسعه حمل و نقل هوایی در خطه شمال است.

وی از تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای نخستین بار در کشور در اتاق بازرگانی مازندران خبر داد و گفت: تقویت زیرساختهای صادراتی در مازندران منوط به تعامل بین بخشی است.

احمد جعفری، مدیرکل جدید هما در استانهای مازندران و گلستان با اشاره به اجرای پروازهای رفت حجاج استانهای گلستان و مازندران از طریق 33 پرواز شرکتهای هواپیمایی ماهان و ایران ایر، اظهار داشت: 51 درصد پروازهای رفت حجاج از طریق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه پروازهای ساری به تهران همه روزهای هفته به غیر از سه شنبه دایر بوده است، افزود: به واسطه رغبت کم، متاسفانه برخی پروازهای شنبه ها لغو که ضروری است مسئولان شرکتهای فروش، نسبت به بازاریابی اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه تحریم ها علیه هما، سبب رونق فعالیتهای کارکنان هما در کشور می شود، اظهار داشت: بر اساس منویات رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: هواپیمایی هما به زودی به بخش خصوصی واگذار می شود.