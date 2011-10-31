سرانه فضای مطالعاتی اردبیل به 2.7 متر مربع افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید این شهرستان، افتتاح کتابخانه امام علی (ع) در محله آراز علی اردبیل را موجب رشد فضاهای فیزیکی کتابخانه های استان از 2.2 متر مربع به 2.7 متر مربع برای هر صد نفر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این کتابخانه در جذب اعضای فعال کتابخانه ها نقش مهمی ایفا خواهد کرد، اضافه کرد: فرهنگ سازی برای مطالعه کتاب و تامین تجهیزات و زیر ساختهای فیزیکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش سرانه مطالعه خواهد بود.

فرماندار اردبیل با اشاره به راه اندازی کمیته نهضت مطالعه مفید در شهرستانهای استان اظهار داشت: شکل گیری این کمیته می تواند علاوه بر رشد سرانه، اهداف نظام جمهوری اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور را در برنامه افق چشم انداز 1404 مطالعه محقق سازد.

وی به دغدغه مقام معظم رهبری در دیدار با کتابدارن سراسر کشور در خصوص کم بودن سرانه مطالعه ایرانیان اشاره کرد و افزود: راه اندازی کمیته نهضت مطالعه مفید و برگزاری جلسات منظم این کمیته در پیشبرد این اهداف و افزایش سرانه مطالعه مفید موثر خواهد شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان نیز در این جلسه با تشریح شرح وظائف کمیته نهضت مطالعه مفید ابراز داشت: بیش از 27 طرح مصوب توسط شورای فرهنگ عمومی برای بررسی و اجرا در استانها به این کمیته ارسال شده است.

صادق فرهمند امین اعضای این کمیته را متشکل از روسای 17 دستگاه فرهنگی در هرشهرستان دانست و تصریح کرد: احکام فرمانداران به عنوان رئیس این کمیته توسط استاندار تنفیذ شده و احکام اعضا کمیته هرشهرستان توسط فرمانداران ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح شبکه کتابخوانان حرفه ای در دانشگاه محقق اردبیل خبر داد و یکی از اهداف مهم نهاد کتابخانه ها عمومی را حرکت به سمت ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و تهیه منابع دیجیتال عنوان کرد.

این مسئول با اشاره به حفظ جایگاه سنتی کتابخانه ها به تحولات به وجود آمده در حوزه فعالیت کتابخانه ها اشاره کرد و بیان داشت: امسال به منظور ارتقای شاخصهای فرهنگی در کتابخانه های روستایی بیش از 30 برنامه فرهنگی نظیر برگزاری نمایشگاههای کتاب در روستاها و همایشهای تجلیل از فعالان کتاب و کتابخوانی انجام شد.

وی برای ایجاد کتابخانه در مراکز عمومی و مکانهای اداری تاکید کرد و متذکر شد: در دسترس قرار دادن کتاب یکی از رویدادهای مهم در افزایش سرانه مطالعه است.