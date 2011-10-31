تاریخ علمی تشیع مازندران تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اینکه روز ملی مازندران فرصت مهمی برای شناساندن فرهنگ غنی، ریشه دار و شیعی مردم این استان است، اظهار داشت: مازندران تجلی گاه تشیع، ولایت و نخستین مرکز تاسیس حکومت علوی است.

طاهایی با بیان اینکه روز 14 آبان به عنوان روز ملی مازندران باید به صورتی برجسته و ماندگار پاس داشته شود، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید از تمامی امکانات و ظرفیتها در راستای برگزاری آیین های مربوط به این روز به صورتی بایسته بهره گیری کنند.

وی با توجه به دلدادگی عمیق مردم استان به ولایت، افزود: در آیینهای گرامی داشت این روز باید پیوند ناگستنی مازندرانی ها با مقام معظم رهبری و آرمان های حضرت امام خمینی (ره ) و نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان داده شود.

استاندار مازندران از انتخاب شعار واحد با عنوان مازندران، تجلی گاه ولایت علویان برای این روز ملی خبر داد.

طاهایی با اشاره به اینکه تدوین دانشنامه مازندران به عنوان یک دائرة المعارف مرجع می بایست مستند و متکی به سوابق باشد، گفت: انتخاب دانشگاه مازندران به عنوان پایگاه مازندران شناسی به دلیل جنبه آکادمیک آن بوده است.

وی یادآور شد: لازم است اسنادی به صورت علمی برای تثبیت تاریخ تشیع مازندران تدوین شود تا جایگاه راستین این استان در این حوزه احیاء شود.

طاهایی با اعلام اینکه مازندران از ابتدا بر آستان پیامبر(ص) از باب معرفت سر فرود آورد، تاکید کرد: بحث مازندران و علویان و بحث مازندران و دفاع مقدس در مرکز ثقل و کانون تدوین دانشنامه مازندران قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه موضوع دانشنامه مازندران از ابتدا برای استانداری مهم بوده است، اظهار داشت: بر این اساس، پنج روز پس از تصویب تدوین آن 100 میلیون تومان اعتبار را به آن اختصاص دادیم.

استاندار مازندران در این جلسه، معاون سیاسی امنیتی استانداری را به عنوان مسئول پیگیری مسایل مربوط به دانشنامه مازندران معرفی کرد.