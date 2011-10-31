کیفیت آب شرب کرمانشاه مطلوب و دارای استاندارد جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بنکداری گفت: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه دارای آزمایشگاه مرکزی و مرجع است و با دارا بودن گواهینامه معتمد از سازمان محیط زیست، مجهز به دستگاه‌های جذب "اتیمک" و "آیون کروماتوگراف" و دیگر تجهیزات پیشرفته است.

بنکداری تاکید کرد: تمام تلاش و کوشش همکاران در شرکت آبفای استان درجهت حصول اطمینان از کیفیت آب تولیدی از ابتدای تامین آب تا زمان تحویل به مشترکان می باشد.

مدیرعامل آبفا استان افزود: از ابتدای سال‌جاری تا پایان نیمه نخست شش ماهه امسال تعداد دو هزار و 265 مورد آزمایش باکتریولوژیک به روش تخمیر لوله ای، هزار و 573 مورد باکترولوژیک هتروتروفیک، 315 مورد آزمایش فیزیک شیمیایی و 25 مورد آزمایشات فلزات سنگین فلزات سنگین و سمی شامل عناصر آرسینگ، جیوه، سلینوم و آنادیوم، روی، آلومینیم و دیگر پارامترهای لازم انجام گرفته است.

بنکداری گفت: پیگیری و شستشوی مخازن ذخیره آب به تعداد 92 مخزن با حجم تقریبی 320 هزار مترمکعب، شستشوی شبکه های توزیع آب به طول 346 کیلومتر، انجام تست کلرآزاد باقیمانده در منابع تامین آب به تعداد 40 هزار و 326 مورد، آموزش23 نفرکارآموز از برنامه این شرکت برای ارتقای استانداردهاست.

وی تصریح کرد: هم اکنون با تلاش و کوشش همکاران و آزمایش های به عمل آمده، کیفیت آب شرب شهر کرمانشاه مطلوب و دارای استاندارد جهانی است.

بنکداری در پایان با اشاره به خرید دو دستگاه خنثی ساز کلر، توسط این شرکت، گفت: همکاری و تعامل با مراکز بهداشتی در خصوص بهبود راندمان کلر باقیمانده در آب شبکه توزیع و مخازن، احداث ساختمان آزمایشگاه مرکزی، بازسازی و اصلاح تعدادی از اطاقک چاه‌های کلرزنی از اهم اقدامات انجام شده این شرکت در حوزه بهره برداری بوده است.



