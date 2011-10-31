فیلمساز تبریزی مقام نخست جشنواره منطقه ای "عذرا" را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه "راه رفتن روی ریلها" اثر سیدوحید حسینی نامی در بخش فیلم کوتاه جشنواره منطقه ای "عذرا" موفق به دریافت رتبه نخست شد.

حسینی‌نامی، متولد ۱۳۶۴ تبریز بوده، تحصیلات آکادمی خود را در تهران به پایان رسانده و چهار دوره داوری در جشنواره فیلم دانش آموزی و جشنواره فیلم کودک و نوجوان در کارنامه وی مشهود است.



وی همچنین ساخت 15 فیلم کوتاه و مستند اعم از آستان، شکارگاه، راه رفتن روی ریل ها، میلیمتر ، رکورد و کامیکازه را در کارنامه هنری خود دارد که در این بین فیلم داستانی‌"منظر ژریده رنگ تپه ها" به عنوان آخرین اثر وی در مراحل نهایی تولید است.



این فیلمساز جوان تبریزی، فیلمساز برتر جشنواره های داخلی و خارجی مانند رشد، فیلم فجر، تامپرلند فنلاند ، سینوبست استرالیا و پالرمو ایتالیا بوده است.

پنجمین جشنواره فیلم و عکس مغان "عذرا" با شرکت هنرمندان فیلمساز و عکاس از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و اردبیل از اول تا هفتم آبان ماه جاری در سینما انقلاب پارس آباد برگزار شد.



آثار منتخب در این جشنواره علاوه بر شرکت در مسابقه در بخش عکس به نمایشگاه و بخش مسابقه در نگارخانه سینما و در بخش فیلمهای راه یافته در سینما انقلاب این شهر به نمایش در آمد.



هیئت انتخاب و داوری جشنواره پس از بازبینی 512 قطعه عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط 105 هنرمند عکاس، تعداد 40 قطعه عکس از 30 عکاس را برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب کرده بود.



در بخش فیلم کوتاه نیز از 100 فیلم ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 43 فیلم به بخش مسابقه راه یافته بود که در این بین "راه رفتن روی ریلها" موفق به کسب مقام اول شد.