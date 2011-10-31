33 پروژه راهسازی در ایلام در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی با اشاره به اینکه مبلغ 55 میلیارد ریال در بخشهای مختلف راهسازی استان هزینه شده است، گفت: 33 پروژه عمرانی در سطح ملی و استانی در محورهای مواصلاتی استان فعال است که درصورت بهره برداری نقش موثری برای ایمن سازی راههای مواصلاتی استان ایفا می کنند.

وی افزود: در حوزه راهسازی به گونه ای است که بتوانیم یک بستر ایمن برای مردم در جاده ها فراهم شود که در دولت عدالت در خصوص ترمیم جاده ها و رفع نقاط حادثه خیز و ایمن سازی جاده های مواصلاتی توجه ویژه شده است.

وی اظهار داشت: راه به عنوان شریانی که توسعه، امنیت و سرمایه گذاری راه به استان هدیه می کند و این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولان استان باید با بهسازی و ساخت راههای جدید و استاندارد، ایمنی و آرامش را به مردم هدیه کنند.

کرمی در ادامه با قدردانی از فعالیتهای نیروی انتظامی در کاهش حوادث و تصادفات رانندگی، افزود: آموزش و نهادینه کردن فرهنگ ترافیک موضوعی است که می تواند زمینه ساز کاهش حداکثری حوادث رانندگی باشد.