80 هزار ازنایی از نعمت گاز برخوردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: شهرستان ازنا بر اساس سرشماری سال 1385 دارای 110 هزار نفر جمعیت است که حدود 13 هزار مشترک شهری و 3 هزار و 500 مشترک روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی ادامه داد: با این اوصاف حدود 80 هزار نفر جمعیت شهرستان ازنا از گاز استفاده می کنند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: همچنین در حال حاضر طرح گازرسانی به روستاهای دولت آباد، زرنان، مسعودآباد، کیان، کرچیان، محمودآباد، کلکله، میان رودان، پازردآلو، سید آباد و شورجه از توابع شهرستان ازنا در حال اجرا است.

گودرزی ادامه داد: با بهره برداری از این طرحها یک هزار و 147خانوار روستایی ازنا از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی یادآور شد: همچنین طرح گازرسانی به روستاهای گاوبار سفلی و گلی جرد که دارای 243 خانوار هستند نیز در دست طراحی است.