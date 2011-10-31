فضای سبز از بین رفته قم باید به شهر بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد دلبری در جلسه هیئت مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم که با حضور مدیرکل منابع طبیعی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی و برخی از مدیران شهرداری قم برگزار شد، افزود: گام‌های موثری در توسعه فضای سبز توسط شهرداری قم آغاز شده و امیدواریم با یک برنامه ریزی منظم و منسجم در چند سال آینده، فضای سبز شهر قم افزایش یابد.



وی تصریح کرد: سرانه فضای سبز قم 14.42 مترمربع است که این میزان باید با مشارکت و همکاری شهروندان و متولیان امور افزایش یابد.



دلبری در ادامه افزود: در چندین سال گذشته شهرداری با تلاش مستمر توانسته سرانه فضای سبز در قم را افزایش دهد لیکن این کافی نیست و توسعه فضای سبز عزم جدی می‌طلبد و تنها یک دستگاه دولتی به تنهایی نمی‌تواند فضای سبز را توسعه دهد و نیازمند حمایت تمام دستگاه‌های دولتی استان هستیم.



شهردار قم با تأکید بر اینکه تمام شهروندان باید شهرداری را در توسعه مراکز فضای سبز یاری نمایند تصریح کرد: فرهنگ کاشت نهال و درخت باید در استان قم که با مشکلات عدیده‌ای از نظر آب و هوایی مواجه می‌باشد نهادینه شود تا محیطی مطلوب و آرام برای خود و آیندگان فراهم نماییم.



دلبری با اشاره به این مطلب که کاشت درخت بهترین روش جهت تلطیف هوا و جلوگیری از گرد و غبار و طوفان در شهر‌های کویری است، افزود: از شهروندان درخواست می‌نمائیم تا با نگهداری و آبیاری درخت‌هایی که در معابر قرار دارند، به توسعه فضای سبز شهری و تلطیف هوا کمک کنند.



وی با بیان اینکه در احداث و توسعه فضاهای سبز باید از نظرات کار‌شناسان خبره بهره‌مند شویم افزود: امروز توسعه فضای سبز، جنگل‌کاری و ایجاد سرپناه برای زائران شهر قم، یکی از فعالیت‌های خیر و بهترین نیکوکاری‌هاست و مدیران امور شهری باید در احداث کمپ‌های زائر در بوستان‌ها و جنگل‌های حاشیه شهر اهتمام خاص داشته باشند.



شهردار قم بهره‌مندی از تکنولوژی روز جهت آبیاری فضاهای سبز را حائز اهمیت عنوان نمود و تصریح کرد: شهرداری برای مقابله با معضل کمبود آب در استان قم تعامل و هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی را دارد.



دلبری خواستار ترویج فرهنگ استفاده از گل و گیاه توسط شهروندان شد و در ادامه افزود: شهر قم به دلیل ویژگی خاص آب و هوائی باید پیش قدم در احداث و راه اندازی نمایشگاه دائمی گل و گیاه باشد تا فرهنگ استفاده از گل و گیاه در این شهر کویری نهادینه شود.



وی در پایان خواستار توازن در احداث و توسعه فضای سبز در مناطق شهری شد.

