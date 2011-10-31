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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

ایرانبخش در گفتگو با مهر:

14 هزار دانشجو در علی آبادکتول فارغ التحصیل شدند

14 هزار دانشجو در علی آبادکتول فارغ التحصیل شدند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد علی آبادکتول گفت: تاکنون بیش از 14 هزار دانشجو از این واحد فارغ التحصیل شدند.

علیرضا ایرانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیش از 80 درصد این فارغ التحصیلان جذب بارار کار شده اند و مابقی نیز از کارکنان دستگاههای اجرایی هستند.

وی اظهار داشت: در پنج سال گذشته میزان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد این واحد چهار برابر شده است.

ایرانبخش یادآورشد: بطور میانگین سالانه بیش از هزار نفر دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه فارغ اتحصیل می شوند.

ایرانبخش عنوان کرد: بزودی مقطع دکتر با فعالیت رشته های مدیریتی در این واحد آغاز به کار می کند.

رئیس دانشگاه آزاد علی آبادکتول یادآورشد: هشت هزار دانشجو در چهار دانشکده و بیش از 80 رشته تحصیلی در این واحد تحصیل می کنند.

کد مطلب 1448845

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