14 هزار دانشجو در علی آبادکتول فارغ التحصیل شدند

علیرضا ایرانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیش از 80 درصد این فارغ التحصیلان جذب بارار کار شده اند و مابقی نیز از کارکنان دستگاههای اجرایی هستند.
وی اظهار داشت: در پنج سال گذشته میزان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد این واحد چهار برابر شده است.
ایرانبخش یادآورشد: بطور میانگین سالانه بیش از هزار نفر دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه فارغ اتحصیل می شوند.
ایرانبخش عنوان کرد: بزودی مقطع دکتر با فعالیت رشته های مدیریتی در این واحد آغاز به کار می کند.
رئیس دانشگاه آزاد علی آبادکتول یادآورشد: هشت هزار دانشجو در چهار دانشکده و بیش از 80 رشته تحصیلی در این واحد تحصیل می کنند.
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