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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درگذشت آیت‌الله عمید زنجانی را تسلیت گفت

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درگذشت آیت‌الله عمید زنجانی را تسلیت گفت

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی درگذشت استاد آیت‌الله عمید زنجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این پیام یادآور شد: درگذشت استاد آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی موجب تاسف و تالم اینجانب شد. آن مرحوم که از فقها و محققان بنام و موثر علوم انسانی به‌ویژه فقه و حقوق بود٬ در طول عمر با برکت خود با تالیفات نظریه‌پردازی و نقد و مناظره توانست جریان تولید علم اصیل اسلامی را تقویت و به خلاء و کمبود متون علمی مناسب، پاسخ شایسته‌ای دهد.

وی در این پیام خاطرنشان کرد: توجه آن دانشمند گرامی و چهره ماندگار علم کشور به مباحث حقوق عمومی و فقه حکومتی که اخیرا مورد تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب قرار گرفت از دوراندیشی و آگاهی ایشان از مسائل روز حکایت داشت. اینجانب ضمن عرض تسلیت به رهبر معظم انقلاب، جامعه حوزوی و دانشگاهی کشور و بازماندگان آن مرحوم، برای آن فقیه وارسته آرزوی رحمت و غفران واسعه الهی را دارم.

کد مطلب 1448847

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