به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این پیام یادآور شد: درگذشت استاد آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی موجب تاسف و تالم اینجانب شد. آن مرحوم که از فقها و محققان بنام و موثر علوم انسانی به‌ویژه فقه و حقوق بود٬ در طول عمر با برکت خود با تالیفات نظریه‌پردازی و نقد و مناظره توانست جریان تولید علم اصیل اسلامی را تقویت و به خلاء و کمبود متون علمی مناسب، پاسخ شایسته‌ای دهد.

وی در این پیام خاطرنشان کرد: توجه آن دانشمند گرامی و چهره ماندگار علم کشور به مباحث حقوق عمومی و فقه حکومتی که اخیرا مورد تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب قرار گرفت از دوراندیشی و آگاهی ایشان از مسائل روز حکایت داشت. اینجانب ضمن عرض تسلیت به رهبر معظم انقلاب، جامعه حوزوی و دانشگاهی کشور و بازماندگان آن مرحوم، برای آن فقیه وارسته آرزوی رحمت و غفران واسعه الهی را دارم.