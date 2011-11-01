به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محمدزاده، رئیس کمیته انضباطی باشگاه استقلال در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها ضمن بازدید از غرفه مهر در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری در خصوص درگیری آندرانیک تیموریان و حنیف عمران‌زاده گفت: با توجه به اینکه بازی استقلال - مس سرچشمه یکشنبه شب برگزار شده نمی توانیم به سرعت در این خصوص قضاوت کنیم.

وی افزود: در ابتدا باید فیلم این دیدار را ببینم و نوع درگیری آنها را درجه بندی کرده و دلیل اخراج تیموریان را نیز بفهمیم، سپس نظر خود را اعلام کنیم.

رئیس کمیته انضباطی باشگاه استقلال افزود: مطمئنا اگر تخلفی صورت گرفته باشد با فرد یا افراد متخلف برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد اینگونه مشکلات در استقلال تکرار شود. استقلال تیم بزرگی است و شایسته نیست که در یک تیم بزرگ چنین اتفاقاتی رخ دهد.

محمدزاده همچنین در خصوص ادعاهای حسن روشن در خصوص تخلف در آکادمی باشگاه استقلال گفت: جلسه‌ای با حضور حسن روشن و وکیلش برگزار کردیم که او در این جلسه ادعا کرد شاهدانش به دلایل مختلف حرف خود را تغییر داده‌اند و برای اثبات حقیقت باید سوگند یاد کنند.

وی در ادامه افزود: روشن حتی درخواست کرد در جلسه رسیدگی به پرونده آکادمی باشگاه استقلال یک نماینده از فدراسیون فوتبال حضور داشته باشد که طی صحبتی که با فتح الله زاده داشتم این موضوع پذیرفته و قرار شد آقای تاج به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال در این جلسه حاضر شود.

رئیس کمیته انضباطی باشگاه استقلال افزود: در صحبتی که ما با خانواده برخی از بازیکنان داشتیم عنوان کردند که روشن از حرف‌های‌شان سواستفاده کرده و اگر آنها کمک مالی کرده‌اند در راستای کمک به آکادمی فوتبال باشگاه استقلال بوده است. از نظر ما این مسائل کاملا طبیعی بوده و به باشگاه‌های دیگر از جمله پرسپولیس نیز چنین کمک‌هایی می شود.

محمدزاده همچنین اظهار داشت: در این خصوص و طبق درخواست حسن روشن که خواستار حضور شاهدان خود شده بود، جلسه‌ای در ساعت 17 روز سه شنبه در باشگاه استقلال برگزار می شود که در این جلسه تاج نیز به عنوان نماینده فدراسیون حضور خواهد داشت. همچنین مسئولان باشگاه استقلال و برخی ازخانواده‌های بازیکنان آکادمی باشگاه نیز به عنوان شاهد در این جلسه حضور پیدا می کنند تا به این موضوع به دقت رسیدگی شود.

"در صورتیکه در جلسه کمیته انضباطی باشگاه نتیجه‌ای حاصل نشود، اگر لازم باشد برخی از شاهدان باید سوگند یاد کنند"، وی با بیان این جمله تصریح کرد: مطمئن باشید اگر تخلفی اثبات شود با متخلفان حتما برخورد خواهیم کرد و اسامی آنان را اعلام می کنیم. مطمئن باشید حتی اگر فتح الله زاده هم تخلف کرده باشد نام او را اعلام خواهیم کرد.