برای پیشگیری از سکته مغزی مراقب فشار خون خود باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، هر سال حدود 130 هزار فرانسوی قربانی سکته مغزی می شوند که به عقیده پزشکان سومین عامل مرگ و میر، دومین عامل ابتلا به آلزایمر و همچنین اولین دلیل ایجاد ناتوانی جسمی در بزرگسالان به شمار می آیند.



بر اساس این گزارش، یک چهارم افراد زیر 65 سال و همچنین افراد بالای 75 سال سن در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند.



همچنین آمار نشان می دهد، یک پنجم از بیماران در کمتر از یک ماه جان خود را از دست می دهند، سه چهارم از مبتلایان دچار عوارض دائمی شده و یک سوم نیز نیازمند مراقبت های پس از درمان هستند.



کاهش فاکتورهای خطر مانند افزایش فشار خون، استعمال دخانیات و ابتلا به دیابت می توانند 50درصد از خطر ابتلا به سکته مغزی جلوگیری کند.



پروفسور ماتیو زوبر رئیس انجمن عصب شناسی فرانسه، مهمترین عامل در بروز سکته مغزی را افزایش فشار خون می داند که تنها با کاهش 2 درجه از فشار خون می توان 40 درصد از وقوع آن پیشگیری کرد.



به عقیده وی، افزایش فشار خون، وابسته به سن است و به همین دلیل توصیه می شود از سن 50 سالگی فشار خون تحت کنترل قرار بگیرد.

