عرضه تخم مرغ تنظیم بازار در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گنجی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر تخم مرغ تنظیم بازار در چهار مرکز از پیش تعیین شده توزیع می شود.

وی اضافه کرد: این چهار مرکز شامل مرکز خرید خانوار شماره یک واقع در خیابان شهید بهشتی، مرکز خرید خانوار دو در خیابان صلح آباد، شماره سه در خیابان بهمنی، فروشگاه رفاه و مرکز چهارم در خیابان عاشوری فروشگاه بوشهر مرغ است که تخم مرغ تنظیم بازار در آنها عرضه می شود .

وی با بیان اینکه شهروندان در صورت نیاز می توانند جهت تامین تخم مرغ مصرفی خود به این مراکز مراجعه نمایند، گفت: در حال حاضر نرخ هر شانه تخم مرغ تحویلی به مصرف کنندگان 60هزار ریال و به صورت دانه ای و خرده فروشی 200 تومان تعیین شده است .

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه روند کاهش قیمت تخم مرغ در استان تداوم می یابد، گفت: با برنامه ریزی ها و تمهیدات صورت گرفته توسط این سازمان در خصوص تنظیم بازار قیمت تخم مرغ در استان، روند کاهشی یافته است .