عرضه تخم مرغ تنظیم بازار در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گنجی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر تخم مرغ تنظیم بازار در چهار مرکز از پیش تعیین شده توزیع می شود.
وی اضافه کرد: این چهار مرکز شامل مرکز خرید خانوار شماره یک واقع در خیابان شهید بهشتی، مرکز خرید خانوار دو در خیابان صلح آباد، شماره سه در خیابان بهمنی، فروشگاه رفاه و مرکز چهارم در خیابان عاشوری فروشگاه بوشهر مرغ است که تخم مرغ تنظیم بازار در آنها عرضه می شود.
وی با بیان اینکه شهروندان در صورت نیاز می توانند جهت تامین تخم مرغ مصرفی خود به این مراکز مراجعه نمایند، گفت: در حال حاضر نرخ هر شانه تخم مرغ تحویلی به مصرف کنندگان 60هزار ریال و به صورت دانه ای و خرده فروشی 200 تومان تعیین شده است.
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه روند کاهش قیمت تخم مرغ در استان تداوم می یابد، گفت: با برنامه ریزی ها و تمهیدات صورت گرفته توسط این سازمان در خصوص تنظیم بازار قیمت تخم مرغ در استان، روند کاهشی یافته است.
گنجی اظهارداشت: با کاهش تعرفه و تسهیل در امر واردات و بکارگیری شیوه های تنظیم بازار این کالا پیش بینی می شود روند نزولی قیمت تخم مرغ همچنان ادامه یابد.
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