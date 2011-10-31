  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۴۴

مهاجم تیم فوتبال میلان در بیمارستان بستری شد

مهاجم تیم فوتبال میلان در بیمارستان بستری شد

"آنتونیو کاسانو"، مهاجم تیم فوتبال میلان، به دلیل عارضه ای نامعلوم در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاسانو 16 دقیقه مانده به پایان دیدار تیم‌های رم و میلان در ورزشگاه المپیک شهر رم از  زمین خارج شد و به دلیل عارضه ناشناخته و با توصیه پزشک میلان، "رودولفو تاوان" در بیمارستان بستری شد.

بر پایه گزارش ساکرنت، مهاجم پیشین تیم فوتبال رئال مادرید در تکلم مشکل پیدا کرده، نمی توانست حرکت کند و آزمایش‌های عصب شناختی نشان داد که باید بستری شود.

سخنگوی باشگاه میلان اظهار داشت: آنتونیو کاسانو روز شنبه در بازگشت از رم احساس خوبی نداشت. این بازیکن در حال حاضر در بیمارستان "پلی کلینیکو"ی میلان بستری است.

تیم فوتبال میلان عصر دوشنبه برای دیدار با "باته بوریسف" بلاروس در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بدون کاسانو عازم مینسک شد.

کد مطلب 1448853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها