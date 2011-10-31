مهاجم تیم فوتبال میلان در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاسانو 16 دقیقه مانده به پایان دیدار تیم‌های رم و میلان در ورزشگاه المپیک شهر رم از زمین خارج شد و به دلیل عارضه ناشناخته و با توصیه پزشک میلان، "رودولفو تاوان" در بیمارستان بستری شد.

بر پایه گزارش ساکرنت، مهاجم پیشین تیم فوتبال رئال مادرید در تکلم مشکل پیدا کرده، نمی توانست حرکت کند و آزمایش‌های عصب شناختی نشان داد که باید بستری شود.

سخنگوی باشگاه میلان اظهار داشت: آنتونیو کاسانو روز شنبه در بازگشت از رم احساس خوبی نداشت. این بازیکن در حال حاضر در بیمارستان "پلی کلینیکو"ی میلان بستری است.

تیم فوتبال میلان عصر دوشنبه برای دیدار با "باته بوریسف" بلاروس در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بدون کاسانو عازم مینسک شد.