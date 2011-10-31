قصدی برای دخالت در سوریه نداریم/به دنبال احداث پایگاه نظامی در لیبی نیستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو و "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی دقایقی پیش در کنفرانس مشترکی در طرابلس از پایان حضور نظامی این پیمان در لیبی خبر دادند.

راسموسن در بخشی از سخنان خود گفت آنچه در لیبی رخ داد پیامی برای کشورهای جهان برای نادیده نگرفتن اراده ملتها بود. وی همچنین اعلام کرد پیمان آتلانتیک شمالی قصد دخالت نظامی در سوریه را ندارد.

وی با ادعای اینکه ناتو هیچ تصمیمی برای ایجاد پایگاه نظامی در لیبی ندارد، اظهار داشت این پیمان پیش از این از وجود انبارهای سلاح در این کشور بی اطلاع بوده است.

دبیرکل ناتو در بخش دیگری از سخنان خود دخالت نظامی ناتو در مسائل سوریه را تکذیب کرده و گفت این پیمان چنین برنامه ای را در دستور کار ندارد.

در ادامه این اظهارات "مصطفی عبدالجلیل" گفت: ما سلاحهایی را کشف کرده و وجود آن را به مراجع بین المللی اعلام کرده ایم. وی در عین حال عملیات ناتو در لیبی را موفقیت آمیز خواند.

راسموسن همچنین از اعزام کارشناسان ناتو به لیبی برای بررسی سلاحهای کشف شده در این کشور خبر داد. به گفته وی، تامین و جمع آوری سلاح از وظایف دولت انتقالی لیبی است.

گفتنی است "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در آخرین اظهارات خود در مورد هر گونه دخالت خارجی در مسائل داخلی این کشور هشدار داده بود.