به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ابراهیم دژرفتار بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با تأکید بر این که زمین مناسبی در مکانهای مناسب برای جایگاههای سوخت تعریف نشده است، اظهار داشت: 41 جایگاه عرضه انواع بنزین در استان وجود دارد و هرکدام براساس تجهیزاتی که دارند خدمات دهی متفاوتی ارائه میکنند.
وی با بیان این که متوسط عرضه بنزین با هر نازل در کشور حداقل سه هزار لیتر در روز است گفت: این عرضه در قم روزانه 2 هزار لیتر است که با توجه به این که 222 تلمبه عرضه بنزین و 457 نازل بنزین داریم نشان میدهد که 134 نازل مازاد بر نیاز در قم وجود دارد.
دژرفتار با اعلام این که 29 جایگاه نفت و گاز در قم فعالیت میکنند، گفت: 90 تلمبه و 162 نازل، روزانه 3700 لیتر نفت و گاز عرضه میکنند.
وی افزود: عرضه نفت و گاز در کشور روزانه چهار هزار لیتر است که نشان میدهد قم هشت نازل نفت و گاز مازاد بر نیاز روزانه مردم دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قم با تصریح این مطلب که میزان نیاز سوخت با زیر ساختهای ایجاد شده در قم تناسب مطلوبی دارد، گفت: در مجموع در حوزه ایجاد و ساخت جایگاههای سوخت عملکرد خوبی داشتهایم که این ساخت و ساز با روند رعایت استانداردهای روز آمد جهانی ادامه خواهد داشت.
دژرفتار در مورد میزان سرانه توزیع انواع سوخت هفت ماهه سال 89 و 90 توضیح داد: براساس مقایسه هفت ماهه سال گذشته و سال جاری در توزیع سرانه انواع سوخت، سرانه بنزین عرضه شده به ازای هر نفر در سال گذشته 213 لیتر بود که این میزان در سال 90 به کمتر از 203 لیتر رسیده است.
وی از کاهش سرانه نفت و گاز از 257 لیتر در هفت ماهه اول سال گذشته به 247 لیتر در سال جاری خبر داد و گفت: به دلیل توسعه شبکه گازرسانی در استان، سرانه نفت سفید توزیع شده در سال 89 حدود پنج لیتر بوده که به سه لیتر در هفت ماهه اول سال جاری رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قم هدفمندسازی یارانهها را در کاهش میزان سرانههای مصرف سوخت بیتأثیر ندانست و گفت: یکی از کارهایی که اخیرا با دقت و کارشناسی فراوانی صورت میپذیرد کنترل کمی و کیفی فرآوردههای عرضه شده در جایگاههاست که کارشناسان ما کنترل کیفی خوبی بر انواع تانکرهای نفت کش، نازلها و جایگاههای سوخت دارند و نمیگذارند حق مردم در این زمینه تضییع شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی قم گفت: فراوانی جایگاههای سوخت با پراکندگی جمعیت قم سازگاری ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ابراهیم دژرفتار بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با تأکید بر این که زمین مناسبی در مکانهای مناسب برای جایگاههای سوخت تعریف نشده است، اظهار داشت: 41 جایگاه عرضه انواع بنزین در استان وجود دارد و هرکدام براساس تجهیزاتی که دارند خدمات دهی متفاوتی ارائه میکنند.
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