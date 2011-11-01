به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های پرسپولیس، تراکتورسازی تبریز، نفت تهران، صبای قم، سپاهان اصفهان و استقلال و ثبت نتیجه تساوی در سه بازی پیگیری شد. با نتایجی که در دیدارهای این هفته رقم خورد رده بندی تیم‌های اول تا ششم جدول بدون تغییر ماند اما پرسپولیس با چهار پله صعود به رتبه هفتم جدول رسید.

- نتایج دیدارهای هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* داماش گیلان 2 - پرسپولیس 3

گل‌ها: محمد غلامی (22) و افشین چاوشی (60) برای داماش و وحید هاشمیان (15)، هادی نوروزی (48) و محمد نوری (88) برای پرسپولیس

* فجرشهید سپاسی شیراز یک - تراکتورسازی تبریز 2

گل‌ها: مهدی نظری (26) برای فجرشهید سپاسی و محمدحسن ابراهیمی (45) و رودریگو توسی (67) برای تراکتورسازی

* نفت تهران 2 - شاهین بوشهر یک

گل‌ها: لک چیرا (22 - گل به خودی) و خلدون ابراهیم محمد (36) برای نفت تهران و لک چیرا (یک) برای شاهین بوشهر

* شهرداری تبریز صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* سایپای البرز صفر - فولادخوزستان صفر

* صنعت نفت آبادان 2 - صبای قم 3

گل‌ها: فونیکه سی (27) و سجاد مشکل پور (72) برای صنعت نفت آبادان و رضا عنایتی (47 و 57) و عبدالکریم اسلامی (87) برای صبای قم

* سپاهان اصفهان 3 - ملوان بندرانزلی 2

گل‌ها: سیدمهدی سیدصالحی (19)، مهدی کریمیان (76) و عماد محمدرضا (1+90) برای سپاهان و علی جراح‌کار (7) محمد حیدری (15) برای ملوان

* استقلال تهران یک - مس سرچشمه صفر

گل: میلاد میداودی (56)

اخراج: آندرانیک تیموریان (83 - استقلال) و نادر فتح الهی (یک - مس سرچشمه)

* مس کرمان صفر - راه آهن شهرری صفر

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز ملاحظات 1- استقلال 12 8 2 2 21 11 10+ 26 - 2- نفت تهران 12 7 4 1 18 10 8+ 25 - 3- صبای قم 12 8 1 3 17 12 5+ 25 - 4- تراکتورسازی 12 7 2 3 27 19 8+ 23 - 5- سپاهان 12 6 3 3 20 13 7+ 21 - 6- ذوب آهن 12 4 6 2 13 12 1+ 18 - 7- پرسپولیس 12 4 4 4 17 16 1+ 16 4 پله صعود 8- شاهین 12 3 6 3 12 9 3+ 15 یک پله سقوط 9- داماش 12 4 3 5 14 18 4- 15 یک پله سقوط 10- شهرداری 12 3 6 3 13 17 4- 15 - 11- نفت آبادان 12 3 5 4 17 18 1- 14 2 پله سقوط 12- سایپا 12 3 4 5 14 18 4- 13 - 13- فولاد 12 3 4 5 9 13 4- 13 - 14- مس کرمان 12 3 3 6 14 17 3- 12 - 15- راه آهن 12 1 8 3 13 17 4- 11 یک پله صعود 16- ملوان 12 2 4 6 16 18 2- 10 یک پله سقوط 17- فجرسپاسی 12 2 4 6 10 15 5- 10 - 18- مس سرچشمه 12 2 1 9 8 20 12- 7 -

"فونیکه سی" به یکقدمی موسوی رسید

در دوازدهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 22 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 4/2 گل برای هر بازی است. در این هفته "فونیکه سی"، مهاجم تیم نفت آبادان با گلزنی در دیدار با صبای قم به یکقدمی سیدایمان موسوی در صدر جدول گلزنان رسید.

جدول گلزنان لیگ برتر:

8 گل:

سیدایمان موسوی (نفت تهران)

7 گل:

فرهاد مجیدی (استقلال تهران) و فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)

6 گل:

سیدمحسن حسینی (تراکتورسازی تبریز) و عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)

5 گل:

کریم انصاریفرد (سایپای البرز)، منصور تنهایی (شاهین بوشهر)، رضا نوروزی (فولاد خوزستان) و سیدجلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)

4 گل:

علی کریمی و جواد کاظمیان (پرسپولیس)، میلاد میداودی و مجتبی جباری (استقلال تهران)، سعید دقیقی (شهرداری تبریز)، عباس محمدرضایی (سایپای البرز)، علیرضا نظیف کار (داماش گیلان)، محمدحسن ابراهیمی (تراکتورسازی تبریز)، رضا عنایتی (صبای قم) و امید عالیشاه (راه آهن شهرری)

3 گل:

علی جراح‌کار و مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی)، سیاوش اکبرپور، فلاویو لوپز (تراکتورسازی تبریز)، مهرداد پولادی (مس کرمان)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)، امید ابراهیمی (سپاهان اصفهان)، مجتبی زارعی (نفت تهران)، فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، علیرضا عباسفرد (راه آهن شهرری)، ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، جهانگیر عسگری (داماش گیلان)، عبدالکریم اسلامی (صبای قم)، مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز) و علی سامره (مس سرچشمه)

2 گل:

مهدی کریمیان، احمد جمشیدیان و فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، افشین چاوشی، محمد غلامی و میلاد زنیدپور (داماش گیلان)، رودریگو توسی، علی علیزاده و احسان حاجی صفی (تراکتورسازی تبریز)، بهادر عبدی، میرهانی هاشمی و حسین کاظمی (راه آهن شهرری)، محمد قاضی، هوگو ماچادو و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، وحید هاشمیان و هادی نوروزی (پرسپولیس)، محمدرضا زینال خیری و میثم بائو (شهرداری تبریز)، آرش برهانی و اسماعیل شریفات (استقلال تهران)، پژمان شاهپری و میلاد سلیمان فلاح (صبای قم)، محمد نزهتی (ملوان بندرانزلی)، نناد برونویچ (مس سرچشمه)، ایوب کلانتری (فجرسپاسی شیراز)، لئون پاجاچیان (صنعت نفت آبادان)، عباس پورخسروانی (شاهین بوشهر)، مصطفی مهدوی (نفت تهران)، کیوان امرایی (مس کرمان) و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)

جدول گلزنان خارجی لیگ برتر:

7 گل:

فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)

6 گل:

عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)

3 گل:

فلاویو لوپز (تراکتورسازی تبریز)، فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان) و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)

2 گل:

هوگو ماچادو (ذوب آهن)، نناد برونویچ (مس سرچشمه)، رودریگو توسی (تراکتورسازی تبریز) و لئون پاجاچیان (صنعت نفت آبادان)

یک گل:

لئاندرو باربوس و جورج مورات (مس کرمان)، لک چیرا و ایوان پتروویچ (شاهین بوشهر)، اشپیتیم آرفی (تراکتورسازی تبریز)، زوران زلاتکوسکی (ملوان بندرانزلی)، خلدون ابراهیم (نفت تهران)، میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان) و ولید علی (استقلال تهران)