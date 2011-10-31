بزرگراه بوشهر - دیر سال 92 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفایی بوشهری عصر دوشنبه در جریان بازدید از روند ساخت این بزرگراه اظهارداشت: با ساخت این بزرگراه 187 کیلومتری ضمن کاهش ترافیک و تصادف ها در مسیر بسیار پرتردد بوشهر- دیر رونق اقتصادی مناطق جنوب استان دوچندان می شود.

وی با بیان اینکه این بزرگراه مرکز استان را به تاسیسات عظیم گازی پارس جنوبی و شمالی متصل می کند، افزود: برای ساخت این بزرگراه به عنوان یکی از مصوبات مهم سفر دوم هیئت دولت 183 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که 128 میلیارد تومان را وزارت نفت پرداخت می کند .

مدیر کل راه و ترابری و سرپرست مسکن و شهرسازی استان بوشهر گفت: ساخت این بزرگراه در 14 قطعه از نیمه دوم سال گذشته در شهرستان های بوشهر، تنگستان، دشتی و دیر آغاز شد .

صفایی بوشهری در خصوص جاده شیف - گناوه نیز گقت: این جاده نیز در نه قطعه در دست اجراست که با راه اندازی آن در دهه فجر امسال ضمن افزایش ایمنی مسیر مصرف انرژی کاهش می یابد .