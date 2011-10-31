دانش آموزان پسر ساوجبلاغی عازم مناطق جنگی جنوب شدند

سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کار در راستای اجرای بخشی از مرحله عملی درس آمادگی دفاعی و در قالب کاروان راهیان نور، انجام شد.

وی گفت: دانش آموزان پسر طی این مدت از مناطق عملیاتی و جنگی کشور در استانهای خوزستان و ایلام دیدن خواهند کرد.

هاشمی عنوان کرد: در این اردو دانش آموزان ضمن بازدید از مناطق عملیاتی فتح المبین، کربلای پنج ( شلمچه)، والفجر 8 ( اروند کنار آبادان) و عملیات محرم (دشت عباس و شرهانی) از سایر یادمانهای دفاع مقدس نیز بازدید به عمل خواهند آورد.

این مسئول گفت: دانش آموزان در طول سفر با نحوه عملکرد رزمندگان در طی هشت سال دفاع مقدس آشنا خواهند شد.

هاشمی یادآور شد: برگزاری رزمایش نظامی، برگزاری مراسم مذهبی، معنوی و برنامه های فرهنگی و آموزشهای نظامی و یادگیری فنون نظامی از دیگر برنامه های این اردوی است.