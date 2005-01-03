دبير كل شوراي همكاري خليج فارس:كشورهاي عضو شوراي همكاري برنامه هسته اي ايران را خطرناك مي دانند/ فعاليت هسته اي مسالمت آميزايران را توجيه پذير نمي دانيم / به خدا ديگر از جنگ و تبعات آن خسته شده ايم

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالرحمن حمد العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس در حالي مدعي خطرناك بودن فعاليت هاي هسته اي مسالمت آميز جمهوري اسلامي ايران مي شود كه هيچ اشاره اي به زرادخانه مخوف هسته اي رژيم صهيونيستي نمي كند.



وي در گفتگو با الوطن عربستان گفته است : اعضاي شوراي همكاري خطرات تسليحات هسته اي ايران را درك مي كنند و هيچ توجيهي براي چنين فعاليتي كه مخاطرات فراواني براي ملت هاي منطقه دارد، نمي بينند زيرا كشورهاي عضو شوراي همكاري خواهان عاري ساختن منطقه خاورميانه و منطقه خليج (فارس) از تمام سلاح هاي كشتار جمعي هستند.



وي درباره اتهاماتي كه شاه اردن و برخي مقامات دولت موقت عراق به ايران مبني بر دخالت در امورداخلي عراق وارد كرده اند، گفت : دخالت از سوي هركشوري در امور عراق به پيچيدگي اوضاع كنوني وافزايش وخامت آن كمك خواهد كرد.



وي در پاسخ به اين سوال كه نظر شما درباره پاسخ ايران به درخواست هاي شوراي همكاري براي حل مساله جزاير سه گانه اماراتي! از راه هاي مسالمت آميز و همكاري اين كشور درجنگ عليه تروريسم چيست؟ گفت : ما همچنان اميدواريم كه رهبران ايران به محتواي اين درخواست براي حل مشكلات منطقه اي از راه هاي مسالمت آميز پاسخ مثبت دهند ديگر بس است رنج و محنت ملت هاي اين منطقه از بلاها ومصائب و فجايع جنگهايي كه بر آن وارد شد ما در اين درخواست ها تمايل خالصانه و آگاهي نسبت به منافع همه ملت هاي منطقه را نشان داده ايم.



به گزارش مهر، وي درباره اختلاف نظر در مواضع كشورهاي عضو شوراي همكاري در ارزيابي مخاطرات برنامه هسته اي ايران گفت : شايد برخي قضاوت ها در ارزيابي اوضاع يا تحليل آن وجود داشته باشد، اما در كل درباره خطرات ورود منطقه خليج فارس به دايره رقابت تسليحات هسته اي كه خطرات فراواني براي تمام ملتهاي آن دارد اجماع نظركلي ميان سران اعضاي شوراي همكاري وجود دارد .



وي گفت : كشورهاي عضو شوراي همكاري معتقدند فعاليت هسته اي ايران درحالي كه ما بر ضرورت عاري ساختن منطقه خاورميانه و منطقه خليج (فارس) از تمام سلاح هاي كشتار جمعي داريم غير قابل توجيه است.



العطيه در پاسخ به اين سوال كه اگر شوراي امنيت به علت خودداري ايران از توقف برنامه هسته اي اين كشور را مورد تحريم اقتصادي يا محاصره قرار دهد، موضع كشورهاي شوراي همكاري چيست، گفت: اين يك سوال فرضي است چه بسا چنين مساله اي روي دهد يا اتفاق نيفتد لذا نمي خواهيم در ذهن خود مساله اي را كه هنوز روي نداده است، تصور كنيم، هر حادثه اي سخن خاص خود را مي طلبد .



وي درباره پيوستن ايران و عراق و يمن به شوراي همكاري خليج فارس گفت : سخن گفتن از عضويت اين سه كشور در اين شرايط حساسي كه منطقه درحالتي از سيلان سياسي و نرسيدن به سطح ثبات كامل قراردارد، زودهنگام است اما در نهايت هرگونه تصميمي گيري در اين زمينه به سران شورا مربوط است.