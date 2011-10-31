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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۶

حجت الاسلام طاهری:

دانشگاه می تواند با استفاده از آموزه های اسلام کشور را متحول کند

دانشگاه می تواند با استفاده از آموزه های اسلام کشور را متحول کند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای لرستان گفت: دانشگاه می تواند با بهره گیری از آموزه های اسلام سرنوشت کشور را متحول کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد طاهری در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان با محوریت نقش اساتید در اسلامی شدن دانشگاهها با اشاره به فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری در خصوص ویژگی های یک دانشگاه انسان ساز اظهار داشت: همان گونه که امام راحل فرموده اند یک دانشگاه خوب مملکتی را سعادتمند می کند.

وی ادامه داد: این بیانات امام راحل نشان دهنده این است که دانشگاه به عنوان یک مرکز علمی و فرهنگی می تواند با بهره گیری از آموزه های متعالی اسلام، انسان هایی را تربیت کرده و به جامعه اسلامی تحویل دهد که سرنوشت یک کشور و آینده آن را متحول کند.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای لرستان اسلامی شدن دانشگاه ها را ضروری و مهم دانست و بیان داشت: دانشگاهها از مراکز مهمی هستند که نقش اساسی در سعادت و شقاوت کشور داشته و مبدا همه تحولات در کشور هستند.

حجت الاسلام طاهری تصریح کرد: باید موازین شرع مقدس اسلام و تعالیم اسلامی در دانشگاهها پیاده شود تا خروجی دانشگاهها، انسان های صالحی باشند که بتوانند به کشور و مملکت خود صادقانه و متعهدانه خدمت کنند.

وی یادآور شد: در این رهگذر اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها به عنوان الگو و سرمشق دانشجویان، نقش بسیار والایی داشته و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند چرا که می توانند با شکل دادن به ضمیر پاک جوانان دانشجو در سایه تعالیم اسلامی ایفای نقش کنند.

کد مطلب 1448872

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