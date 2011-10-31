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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۴۴

ورودی دره‌شهر در ایلام ساماندهی می‌شود

ورودی دره‌شهر در ایلام ساماندهی می‌شود

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار دره‌شهر گفت: ورودی شهر دره‌شهر نیازمند ساماندهی بوده که این مهم به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کوثری اظهار کرد: اکنون کار ساماندهی ورودی شهر دره‌شهر با70 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: طرح ساماندهی ورودی شهر دره‌شهر شامل اجرای میدان، زیرسازی و آسفالت، جدول‌کشی و فضای سبز در سطح 25 هزار متر مربع است.

کوثری تصریح کرد: برای ساماندهی ورودی شهر دره‌شهر در مجموع سه  میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استانی و منابع داخلی هزینه می‌شود.

فرماندار دره‌شهر با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها و زیباسازی شهر دره‌شهر جزو برنامه‌های اساسی شهرستان است، اعلام کرد: برای تحقق این موضوع نیز برنامه‌های مختلفی در این شهرستان تدوین شده که در طول سال اجرایی می‌شود.

کد مطلب 1448875

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