مشکل برق مصرفی واحدهای صنفی بوشهر رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دریافت و انعکاس نظریات و مسائل مشکلات واحدهای انرژی بر و برق مصرفی واحدهای صنفی در دستور کار این سازمان قرار دارد و قطعاً در این خصوص مسائل بازاریان واصناف به صورت مستمر به مراکز مرتبط و معاونت نظارت وبرنامه ریزی ریاست جمهوری جهت اخذ تصمیمات مقتضی منعکس خواهد شد .

وی گفت: پیشنهادات اصناف و بازاریان و کسبه در سایه تعامل وهم اندیشی منجر به اتخاذ راهکارهای جدیدی در حوزه مدیریت تنظیم بازار می شود و ما از نظرات و پیشنهادات مسئولین دستگاههای مرتبط و بازاریان و اصناف استقبال می کنیم .

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه حمایت های مورد نیاز اصناف وارد فاز عملیاتی می شود، گفت: این تصمیمات در نشست هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی اتخاذ شده است .

مرحمتی گفت: براین اساس مقرر شده پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل ونقل درون و برون شهری، مطابق ماده دو قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های صنفی مربوطه صادر و طبق تبصره این بند مسئولین استانی مکلف هستند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری کلیه امور مربوط به حمل ونقل درون و برون شهری توسط شهرداری ها به اتحادیه های صنفی ذیربط اقدام کنند .