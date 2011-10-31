مشکل برق مصرفی واحدهای صنفی بوشهر رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دریافت و انعکاس نظریات و مسائل مشکلات واحدهای انرژی بر و برق مصرفی واحدهای صنفی در دستور کار این سازمان قرار دارد و قطعاً در این خصوص مسائل بازاریان واصناف به صورت مستمر به مراکز مرتبط و معاونت نظارت وبرنامه ریزی ریاست جمهوری جهت اخذ تصمیمات مقتضی منعکس خواهد شد.
وی گفت: پیشنهادات اصناف و بازاریان و کسبه در سایه تعامل وهم اندیشی منجر به اتخاذ راهکارهای جدیدی در حوزه مدیریت تنظیم بازار می شود و ما از نظرات و پیشنهادات مسئولین دستگاههای مرتبط و بازاریان و اصناف استقبال می کنیم.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه حمایت های مورد نیاز اصناف وارد فاز عملیاتی می شود، گفت: این تصمیمات در نشست هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی اتخاذ شده است.
مرحمتی گفت: براین اساس مقرر شده پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل ونقل درون و برون شهری، مطابق ماده دو قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های صنفی مربوطه صادر و طبق تبصره این بند مسئولین استانی مکلف هستند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری کلیه امور مربوط به حمل ونقل درون و برون شهری توسط شهرداری ها به اتحادیه های صنفی ذیربط اقدام کنند.
وی گفت: مقرر شده معاونت برنامه ریزی و راهبردی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با هماهنگی بانک های عامل نسبت به اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد تسهیلات با محاسبه ارائه سود شش درصد جهت تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش تا پایان امسال اقدام کنند.
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