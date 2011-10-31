به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام صحبتالله رحمانی اظهار کرد: فاز سوم اجرای این پروژه با 95 درصد پیشرفت در حال انجام است و برای اتصال راه مرزی مهران به دهلران فقط 20 کیلومتر دیگر باقیمانده است.
وی تصریح کرد: پروژههای عمرانی مرزی شهرستان شامل بهسازی و آسفالت راه تپه سرخی، راه مرزی شور شیرین جدید به دو چشمه، راه مرزی چک قمر به چنگوله، راه مرزی چیلات فاز دو و سه آبرسانی به پاسگاههای مرزی چک قمر، چنگوله و چهار برجک دیگر و برقرسانی به پاسگاههای قرهتپه، نصریان و سه گلال بودهاند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام عنوان کرد: تا پایان امسال هم در بخش عمران مرزها از نظر راه، برق و آب مبلغ 33 میلیارد ریال در کارگاه عمرانی وزارت کشور تصویب شد که حدود 17 میلیارد ریال برای احداث پاسگاه و برجکهای مرزی در نظر گرفته شده است.
رحمانی با بیان اینکه 145 کیلومتر راهسازی به صورت بهسازی و آسفالت در سطح مرز مهران اجرا شده است، خاطر نشان کرد: 50 حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی برای پاسگاههای مرزی و 173 کیلومتر شبکه برقرسانی در سطح نوار مرزی ایجاد شده است.
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