به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر شیخ آزادی در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان با محوریت نقش اساتید در اسلامی شدن دانشگاهها اظهار داشت: منطقی کردن مدیریت نظام سلامت با تمرکز بر ترجمان جهاد اقتصادی از مقوله های بسیار مهمی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: باید ابعاد مختلف جهاد اقتصادی در حیطه های گوناگون بهداشت و درمان نظیر ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی، تأمین دارو و تجهیزات، بیمه ها و سایر مسائل به خوبی تبیین شود و با استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان در حوزه سلامت به راهکارهای عملی و قابل اجرای در این زمینه برسیم تا جهاد اقتصادی در حوزه سلامت تحقق یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان یادآور شد: در همین راستا شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهتمام بر این مقوله مهم از ابتدای سالجاری تلاش کرده است تا با گنجاندن مفاهیم جهاد اقتصادی مستندات و دستورالعمل هایی اجرایی را تدوین کند.

شیخ آزادی تدوین نقشه جامع سلامت کشور را یکی از مصادیق این تلاش دانست و از اساتید، اعضاء هیئت علمی و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه خواست که در تدوین نهایی این مستندات دانشگاه را یاری کنند.

وی سه موضوع اساسی افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت زندگی مردم را از رویکردهای مهمی برشمرد که باید در تدوین نقشه نظام سلامت کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.