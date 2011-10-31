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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

شیخ آزادی تاکید کرد:

جهاد اقتصادی در حوزه سلامت تحقق یابد

جهاد اقتصادی در حوزه سلامت تحقق یابد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر ضرورت تحقق جهاد اقتصادی در حوزه سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر شیخ آزادی در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان با محوریت نقش اساتید در اسلامی شدن دانشگاهها اظهار داشت: منطقی کردن مدیریت نظام سلامت با تمرکز بر ترجمان جهاد اقتصادی از مقوله های بسیار مهمی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: باید ابعاد مختلف جهاد اقتصادی در حیطه های گوناگون بهداشت و درمان نظیر ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی، تأمین دارو و تجهیزات، بیمه ها و سایر مسائل به خوبی تبیین شود و با استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان در حوزه سلامت به راهکارهای عملی و قابل اجرای در این زمینه برسیم تا جهاد اقتصادی در حوزه سلامت تحقق یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان یادآور شد: در همین راستا شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهتمام بر این مقوله مهم از ابتدای سالجاری تلاش کرده است تا با گنجاندن مفاهیم جهاد اقتصادی مستندات و دستورالعمل هایی اجرایی را تدوین کند.

شیخ آزادی تدوین نقشه جامع سلامت کشور را یکی از مصادیق این تلاش دانست و از اساتید، اعضاء هیئت علمی و کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه خواست که در تدوین نهایی این مستندات دانشگاه را یاری کنند.

وی سه موضوع اساسی افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت زندگی مردم را از رویکردهای مهمی برشمرد که باید در تدوین نقشه نظام سلامت کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کد مطلب 1448879

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