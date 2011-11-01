بازگشت اعتراضات به سرزمینهای اشغالی/ عزم راسخ معترضین برای تغییر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در گزارشی از بازگشت مجدد اعتراضات به سرزمینهای اشغالی خبر داده ونوشت: بعد از یک وقفه نسبتا طولانی بار دیگر اعتراضات اجتماعی به خیابانهای اسرائیل بازگشت.



نویسنده در ادامه به درخواست های مردم معترض برای بودجه بیشتر و دولتی که رفاه بیشتری را برای آنها به ارمغان آورد اشاره کرد.

استاندارد همچنین به اعتراضات گسترده مردمی روزهای اخیر در شهرهای مختلف سرزمینهای اشغالی از جمله بیت المقدس و تل آویو اشاره کرده و نوشت: تقاضاها و خواسته های اعتراض کنندگان که در تجمعات بزرگ در 3 سپتامبر نیز شنیده می شد تغییری ایجاد نشده بود. اسرائیل از نظر ساکنانش همچنان یک اقتصاد ناعادلانه و غیر منصفانه دارد و هزینه ها بسیار بالا و دستمزدها بسیار پایین است.

حکومت نتانیاهو برای ایجاد تغییرات یک کمیته کارشناسی تشکیل داده که البته معترضان به هیچ عنوان از عملکرد این کمیته راضی نمی باشند. "دافنه لایف" یکی از رهبران جنبش اعتراضی در سرزمینهای اشغالی گزارش این کمیته را که در 26 سپتامبر منتشر شده بود یک توهین آشکار به مردم دانسته که به جای اینکه معالجه ریشه ای مسائل را مدنظر قرار دهد تنها می خواهد با دادن وعده و وعید اعتراضات را آرام کند.

"استاوشافیر" از دیگر هماهنگ کنندگان اعتراضات در سرزمینهای اشغالی نیز کمیته کارشناسی حکومت و اقدامات آن را ضعیف، ناکافی و ناقص ارزیابی کرده و تاکید کرد که باید حرکات اعتراض آمیز در سرزمینهای اشغالی روی پارلمان رژیم صهیونیستی متمرکز شود.

وی در توضیح پروژه تصمیم گرفته شده از طرف معترضین اظهار داشت که به این ترتیب ما می خواهیم در یک کمیته با سیاستمداران در پارلمان بحث و تبادل نظر کنیم و تعیین کنیم که کدام یک از نمایندگان ما اجتماعی و کدام غیر اجتماعی هستند.

استاندارد در ادامه تصریح کرد که با وجود اینکه ظاهرا وضعیت سرزمینهای اشغالی در وقفه ای که برای اعتراضات ایجاد شده بود به حالت عادی خود برگشته و مراکزی که در آنها چادرهای معترضان برپا شده بود جمع آوری شد، اما رهبران جنبشهای اعتراضی در سرزمینهای اشغالی نمی خواهند از نرمال شدن وضعیت چیزی بدانند و همچنان تا زمانی که تغییراتی ایجاد شود به مبارزات خود ادامه می دهند.

از نظر اعتراض کنندگان تا زمانی که تحولی ایجاد شود این اعتراضات ادامه خواهد یافت و به اندازه کافی انگیزه برای ادامه این مبارزه وجود دارد. در اعتراضات شنبه گذشته در سرزمینهای اشغالی نیز بار دیگر هزاران نفر خواسته های قبلی خود را تکرار کردند. آنها خواستار عدالت اجتماعی شدند.

"دافنه لایف" نیز از مردم درخواست کرده است که هر کس باید کاری انجام دهد. وی فریاد خود در برابر حکومت بنیامین نتانیاهو را به شکل واضحی شدیدتر کرده و اظهار داشته است که حکومت صدای ما را نمی شنود چرا که ما صلح آمیز رفتار می کنیم. شما به همه این معترضان نگاه کنید و به این موضوع فکر کنید که چه اتفاقی می افتد اگر ما دیگر صلح آمیز رفتار نکنیم.