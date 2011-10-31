به گزارش خبرگزاری مهر، مهری هدایتپور در این رابطه اظهار داشت: کلاس کارآموزی کوهپیمایی بانوان از چهارشنبه 11 آبان به مدت سه روز زیر نظر پروین رضایی مدرس رسمی فدراسیون در سالن نشاط خرمآباد با شرکت بیش از 40 نفر از دبیران زن آموزش و پرورش استان برگزار میشود.
وی افزود: همچنین کلاس داوری درجه سه شطرنج بانوان از 15 تا 17 آبان و کلاس درجه سه مربیگری شطرنج از 25 تا 27 آبانماه سالجاری زیر نظر عباس خاکپور مدرس رسمی فدراسیون برای در خرمآباد برگزار خواهد شد.
کارشناس مسئول تربیتبدنی دختران آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: هفته گذشته کلاس توجیهی شنا برای دبیران زن با شرکت 34 نفر به مدرسی لیلا همتیپور در استخر غدیر خرمآباد برگزار شد.
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