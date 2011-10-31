به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمد زمانی گفت: برای ترک اعتیاد افراد، خانواده ها باید برخورد مناسب داشته و نباید مصرف کننده مواد مخدر مورد تحقیر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه نجات یک فرد معتاد نجات جامعه است، گفت: خانواده ها باید با برخورد مناسب فرد معتاد را پذیرفته و او را درمان و در ترک اعتیاد به او کمک کنند.

این مسئول اظهار داشت: پیشگیری از اعتیاد در هر شرایطی حائز اهمیت بوده و کمتر از میزان مصرف هزینه دارد.

وی با تاکید بر حمایت از افراد معتاد و مصرف کنندگان مواد مخدر برای ترک گفت: دغدغه این افراد باید فقط ترک بوده و دغدغه مالی و معیشتی نداشته باشند.

وی با اشاره به افزایش 186 درصدی کشفیات مواد مخدر در هفت ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزود: نیروی انتظامی ضمن اجرای طرح های انتظامی و مبارزه با سوداگران مرگ، برنامه های مصون سازی پیشگیری از مواد مخدر را داشته اما رفع این معضل نیازمند مشارکت همه دستگاه هاست.

