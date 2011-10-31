جاده ترانزیتی نیر - سراب چهار بانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی عصر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان نیر اظهار داشت: این مهم در راستای کاهش تصادفات جاده ای در این محور محقق می شود.

وی با اشاره به بازدید اخیر استاندار اردبیل از شهرستان نیر و موافقت با چهار بانده کردن این محور اضافه کرد: با توجه به اهمیت خاص ترانزیتی محور ارتباطی نیر - سراب و جلوگیری از بروز سوانح و حوادث متعددی که در این محور رخ می دهد، با تحقق این مهم موافقت شده است.

فرماندار نیر روان سازی ترافیک، توسعه حوزه گردشگری، رونق اقتصادی، درآمدزایی برای شهروندان و... را از دیگر اهداف اجرایی و عملی طرح چهاربانده کردن محور ارتباطی نیر - سراب عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات نقاط حادثه خیز استان تامین خواهد شد، ابراز داشت: با تامین اعتبارات لازم، عملیات اجرایی این طرح را تا پایان سال آغاز خواهیم کرد.

عباداللهی از نمایندگان شهرستانهای اردبیل، نیرف نمین سرعین در مجلس شورای اسلامی خواست بخشی از اعتبارات آن را از وزارت راه و مسکن شهرسازی تامین کنند.

وی همچنین با اشاره به اقدام به موقع و موثر مدیریت بحران این شهرستان و امدادگران منطقه در عملیات نجات عشایر گرفتار در برف و کولاک تصریح کرد: دستگاههای ذیربط باید در راستای تامین آرامش و امنیت و باز کردن راه های ارتباطی روستاهای تابعه تلاش کنند.

فرماندار نیر با اشاره به برخی درخواستهای شهروندان این شهرستان خواستار مرمت و بهسازی معابر، رفع برخی نارساییهای ترافیکی و بررسی فنی بعضی از سرعت گیرها در خیابان اصلی شهر شد.

