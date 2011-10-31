محموله 110 کیلویی مواد مخدر در ایلام کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمد زمانی در تشریح این خبر گفت: محموله 110 کیلویی مواد مخدر که از استان های جنوبی کشور با هدف توزیع در سطح استان بارگیری شده بود هنگام ورود به استان ایلام کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: به دنبال اطلاع از فعالیت باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان و ارتباط اعضا آن با باندهای عمده قاچاق مواد مخدر در کشور اکیپ ویژه ای از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

محمد زمانی بیان کرد: تحقیقات و بررسی پلیس نتیجه داد و اعضای باند مذکور که قصد ورود یک محموله بزرگ مواد مخدر به استان را داشتند شناسایی و فعالیت آن ها تحت کنترل نامحسوس پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان موفق شدند پس از تعقیب و مراقبت های شبانه روزی و هنگام ورود محموله به استان خودرو حامل مقدار 110 کیلو گرم تریاک را توقیف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: اعضای اصلی این باند شناسایی و دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.