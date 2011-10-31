هزینه های درمان مردم بوشهر کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست با مسئولان بیمه خدمات درمانی استان بوشهر اظهارداشت: یکی از معضلات خانواده ها موضوع هزینه های درمان است که لازم است مسئولان با در نظر گرفتن ساز و کار مورد نیاز زمینه کاهش هزینه های درمان را فراهم کنند.
وی افزود: باید برخی خدمات در فضای مجازی ارائه شود تا بیمه شدگان مجبور نباشند از راه های دور برای انجام کارشان به مراکز بیمه بیایند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به خدمات دهی به روز و الکترونیکی، گفت: نیاز است در عرصه خدمات درمانی و بهداشت و درمان با نگاه دانش بنیان منطبق با استاندارهای فوق روز به جایی برسیم که حداقل مراجعه را در امر درمان را داشته باشیم.
صفایی بوشهری گفت: خدمات دهی و ارتباط بیمه خدمات درمانی با مردم باید به سمت و سوی ارتباط الکترونیکی و در فضایی مجازی با جامعه هدف گذاری شود.
وی با ابراز خرسندی از ایجاد انجمن پزشکان امیر المؤمنان(ع)، این انجمن را موجب ترویج فرهنگ ولایی و خدمات مجانی جهت بیماران نیازمند دانستند.
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