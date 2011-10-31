  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

امام جمعه بوشهر خواستار شد/

هزینه های درمان مردم بوشهر کاهش یابد

هزینه های درمان مردم بوشهر کاهش یابد

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: باتوجه به اینکه یکی از معضلات خانواده های استان مسئله هزینه درمان است مسئولان برای کاهش این هزینه ها تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست با مسئولان بیمه خدمات درمانی استان بوشهر اظهارداشت: یکی از معضلات خانواده ها موضوع هزینه های درمان است که لازم است مسئولان با در نظر گرفتن ساز و کار مورد نیاز زمینه کاهش هزینه های درمان را فراهم کنند.

وی افزود: باید برخی خدمات در فضای مجازی ارائه شود تا بیمه شدگان مجبور نباشند از راه های دور برای انجام کارشان به مراکز بیمه بیایند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به خدمات دهی به روز و الکترونیکی، گفت: نیاز است در عرصه خدمات درمانی و بهداشت و درمان با نگاه دانش بنیان منطبق با استاندارهای فوق روز به جایی برسیم که حداقل مراجعه را در امر درمان را داشته باشیم.

صفایی بوشهری گفت: خدمات دهی و ارتباط بیمه خدمات درمانی با مردم باید به سمت و سوی ارتباط الکترونیکی و در فضایی مجازی با جامعه هدف گذاری شود.

وی با ابراز خرسندی از ایجاد انجمن پزشکان امیر المؤمنان(ع)، این انجمن را موجب ترویج فرهنگ ولایی و خدمات مجانی جهت بیماران نیازمند دانستند.

کد مطلب 1448892

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها