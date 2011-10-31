هزینه های درمان مردم بوشهر کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست با مسئولان بیمه خدمات درمانی استان بوشهر اظهارداشت: یکی از معضلات خانواده ها موضوع هزینه های درمان است که لازم است مسئولان با در نظر گرفتن ساز و کار مورد نیاز زمینه کاهش هزینه های درمان را فراهم کنند .

وی افزود: باید برخی خدمات در فضای مجازی ارائه شود تا بیمه شدگان مجبور نباشند از راه های دور برای انجام کارشان به مراکز بیمه بیایند .

امام جمعه بوشهر با اشاره به خدمات دهی به روز و الکترونیکی، گفت: نیاز است در عرصه خدمات درمانی و بهداشت و درمان با نگاه دانش بنیان منطبق با استاندارهای فوق روز به جایی برسیم که حداقل مراجعه را در امر درمان را داشته باشیم .

صفایی بوشهری گفت: خدمات دهی و ارتباط بیمه خدمات درمانی با مردم باید به سمت و سوی ارتباط الکترونیکی و در فضایی مجازی با جامعه هدف گذاری شود .

وی با ابراز خرسندی از ایجاد انجمن پزشکان امیر المؤمنان(ع)، این انجمن را موجب ترویج فرهنگ ولایی و خدمات مجانی جهت بیماران نیازمند دانستند.