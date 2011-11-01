عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه روز دانش آموز اظهار داشت: 13 آبان تجلی افتخار ملت ایران در مبارزه با استکبار است.

وی گفت: در سال 57 مصادف با چنین روز خجسته ای دانشجویان و دانش آموزان پیرو مکتب امام خمینی (ره) توانستند با دانایی، همدلی، ایثار و فداکاری لانه جاسوسی اهریمن را تسخیر و افتخاری بزرگ را برای تاریخ استکبار ستیزی ایران به یادمان گذارند.

استاندار البرز افزود: 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است، این روز روز میعاد دانش آموزان تاریخ ایران اسلامی با شهیدان دانش آموزان از آغاز نهضت امام خمینی (ره) تا شهیدان دفاع مقدس و نیز همه دانش موزانی است که در سراسر جهان در راه مبارزه برای آرمانخواهی جان در راه عدالت نثار می کنند تا ریشه ظلم برچیده شود.

وی افزود: میعادی که بند بند آن جهد و جهاد و اجتهاد در عرصه های عزت و آزادگی است.

فرهادی خطاب به دانش آموزان ابراز داشت: این روز را به همه ی دانش آموزان عزیز و دانشجویان استان البرز تبریک و تهنیت عرض می کنم.

وی افزود: از خداوند تبارک و تعالی پیشرفت و سربلندی را برای همه پویندگان طریق معرفت به ویژه نسل پویای انقلاب اسلامی مسئلت دارم.