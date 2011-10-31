امیریان: قیام وال استریت با گردش اطلاعات در دنیای امروز دور از انتظار نبود

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت عصر امروز در نشست خبری دبیران تشکل های دانشجویی که در اتاق شیشهای لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد،با بیان اینکه جنبش دانشجویی اصیل با استکبار و استعمار در تمامی دوران دشمنی داشته است اظهار داشت: جریان دانشجویی قبل از انقلاب اسلامی شاخص استکبارستیزی داشت و با نزدیک شدن به فرایند شکلگیری انقلاب اسلامی این جریان با استفاده از گفتمان امام(ره) تأثیرات بیبدیلی در مبارزه با رژیم طاغوت پدید آورد.
وی یادآور شد: جریان دانشجویی با ارتباط گیری با روحانیون برجسته به مبارزه با طاغوت پرداخت و رهنمودهای امام(ره) را نقشه راه خود قرار داد تا بتواند با استکبار به مبارزه بپردازد.
امیریان با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف استکبارستیزی در ۱۳ آبان سال ۵۷ شکل گرفت، افزود: تفاوت انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابهای دیگر در این است که جریان دانشجویی و جوانان همواره در صف اول مبارزه با استکبارجهانی بودند.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت همچنین به بیداری اسلامی و قیام وال استریت اشاره کرد و گفت: اتفاقات اخیری که با نام بیداری اسلامی و قیام وال استریت رخ داده، دور از انتظار نبوده است. چون نظام سرمایهداری برای استحکام خود باید حقوق ملت جهان را زیرپا میگذاشت.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی نظام سرمایهداری دیگر دوام نخواهد داشت، گردش اطلاعاتی مناسب اکنون مردم دنیا را هوشیار کرده تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
به گفته امیریان، قیام وال استریت فقط یک اعتراض صنفی نیست بلکه این قیام اعتراض به سیاستهای دولتمردان غربی و آمریکا است.
وی با بیان این مطلب که اکنون ایران الگوی مناسبی برای ملتهایی شده که فکر میکردند برای حیاتشان نیاز به کشورهای قدرتمند دارند گفت: بدون تردید مردم دنیا از الگوی ایران اسلامی درس گرفته و نه بزرگی به نظام کاذب و غیرالهی آمریکا و غرب میزنند.
امیریان با اشاره به اینکه پیش از این دولتهای سرمایهدار میتوانستند با امکانات مالی بر قلوب ملتها حکومت کنند گفت: اما امروز دیگر نه تنها نمیتوانند اذهان و قلوب مردم جهان را در اختیار داشته باشند، بلکه در رفع مشکلات مردم خود نیز عاجز ماندهاند.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت درباره اظهار نظر اخیر وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت: خانم کلینتون با دستپاچگی در شرایط موجود گافهای سیاسی داده که این امر واقعا برای دانشجویان کشورمان تمسخرآور است.
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