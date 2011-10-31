به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی پس از دیدار با سالم البدری دبیرکل اوپک که عصر امروز (دوشنبه – 9 آبان) در ساختمان مرکزی وزارت نفت ایران انجام شد، با بیان این مطلب افزود: در این دیدار قرار شد که با توجه به وضعیت لیبی، در نشست آینده در مورد سهمیه اعضای اوپک بحث شود.

وی با اشاره به اجرای نظام سهمیه‌بندی تولید در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تصریح کرد: مدتی است که به دلیل جریانات داخلی، تولید نفت لیبی متوقف شده بود که دبیرکل اوپک امروز از تولید روزانه 500 هزار بشکه‌ای این کشور خبر داد و به گفته ایشان تا یکسال آینده تولید لیبی به میزان سهمیه خود بازگشته و طبق تعهدات نفت به بازارعرضه خواهد کرد.

وزیر نفت ایران همچنین با تاکید بر اینکه توافق شده در کنفرانس آینده اوپک اعضای این سازمان با تفاهم همه جانبه به بررسی موضوعات بازار نفت بپردازند، افزود: قرار است در مدت دوماه باقیمانده به نشست آتی اوپک، رایزنی‌هایی با وزرای نفت کشورهای عضو اوپک مبنی بر توافق کلی در نشست آینده داشته باشیم.

بر اساس این گزارش، دبیرکل اوپک با هدف شرکت در همایش بین المللی فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز که در روزهای 10 و 11 آبان در تهران برگزار می شود، صبح امروز وارد تهران شد.

