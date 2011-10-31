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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری در غرفه مهر حاضر شد

مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری در غرفه مهر حاضر شد

علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات، به سوالات خبرنگاران این رسانه پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان در ششمین روز از برپایی هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در غرفه خبرگزاری مهر حاضر شده و به پرسش‌های خبرنگار گروه فرهنگ و ادب این رسانه پاسخ داد.

وی دیدگاه خود را درباره این سوال که چرا احمدی‌نژاد سیاست یکسانی برای پاسخگویی به رسانه‌های خارجی و همچنین رسانه ملی ایران در مقایسه با روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی کشورمان ندارد؟ مطرح کرد.

جوانفکر همچنین درباره این موضوع که چرا اعضای کابینه از حضور مشاور و یا گروه مشاوران رسانه‌ای به طور جدی بهره‌مند نمی‌شوند و سوال دیگر درباره سیاست برخورد با نمایندگان و هیئت‌های رسانه‌ای خارجی که به ایران می‌آیند و چگونگی پاسخگویی به آنها، سخنانی را مطرح کرد.

مشروح گفتگوی مهر با سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1448898

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