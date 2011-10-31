به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر جوانفکر مشاور رسانهای محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان در ششمین روز از برپایی هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در غرفه خبرگزاری مهر حاضر شده و به پرسشهای خبرنگار گروه فرهنگ و ادب این رسانه پاسخ داد.
وی دیدگاه خود را درباره این سوال که چرا احمدینژاد سیاست یکسانی برای پاسخگویی به رسانههای خارجی و همچنین رسانه ملی ایران در مقایسه با روزنامهها و خبرگزاریهای رسمی کشورمان ندارد؟ مطرح کرد.
جوانفکر همچنین درباره این موضوع که چرا اعضای کابینه از حضور مشاور و یا گروه مشاوران رسانهای به طور جدی بهرهمند نمیشوند و سوال دیگر درباره سیاست برخورد با نمایندگان و هیئتهای رسانهای خارجی که به ایران میآیند و چگونگی پاسخگویی به آنها، سخنانی را مطرح کرد.
مشروح گفتگوی مهر با سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور رسانهای رئیسجمهوری متعاقبا منتشر خواهد شد.
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