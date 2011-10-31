واقعه تاریخی غدیر خم در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی برنامه ها و مراسم عید غدیر خم اظهار داشت: اهمیت عید سعید غدیر به عنوان یکی ار برترین اعیاد مسلمین به این دلیل است که متضمن ولایت الله وجود مقدس و شخصیت ممتاز امیر مؤمنان على (ع) در قلمرو نفس انسانى و جامعه بشرى به عنوان امام و پیشوا برترین الگو و نمونه است.

وی با بیان اینکه این واقعه تاریخ ساز را باید به صورت مستند بیان کرد، افزود: مسئله غدیر خم تنها اعلام حکومت علی (ع) نیست، بلکه مسئله امامت و تبعیت از امام و ولایت فقیه که یک مسئله بسیار مهم در دین و شریعت اسلام عنوان شده در بطن این واقعه نهفته است.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان روز غدیر خم و ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پایه وحدت مسلمین است و باید این مهم در جامعه ترویج و نشر یابد.

وی همچنین با اشاره به برنامه های عید غدیر خم در استان اردبیل یادآور شد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته تلاش می شود جشنها و برنامه های غدیر خم امسال در سطح این استان باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار شود.

ستوده برگزاری مسابقه کتابخوانی، اجرای برنامه های مختلف در هیئتهای مذهبی خواهران و هیئت امنای مساجد، زنگ ولایت در مدارس، تدوین کتاب و جزوه برای معرفی غدیر و... را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.

وی ختم صلوات، مراسم تکریم از سادات، ارائه خدمات به محرومین، اعزام روحانیون و مبلغان و... را از دیگره برنامه های عید غدیر خم در استان برشمرد و عنوان کرد: برگزاری این مراسمها در روستاها و بخشها با حضور مبلغان از ویژگی برجسته جشنهای عید غدیر خم طی سال جاری خواهد بود.

