۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

تیم ملی کشتی آزاد با چهره‌های جوان به مسابقات گزینشی المپیک می‌رود

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با بهره گیری از چهره‌های جوان در رقابت‌های کشتی گزینشی المپیک 2012 لندن شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد کشورمان اواخر شهریورماه در رقابت‌های جهانی ترکیه در چهار وزن 55، 66، 74 و 96 کیلوگرم سهمیه ورودی المپیک لندن را بدست آورد. این تیم برای کسب سه سهمیه باقی مانده در اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم باید در گام اول دهه نخست فروردین‌ماه در رقابت‌های گزینشی قاره آسیا در قزاقستان شرکت کند.

با توجه به عملکرد آقاجانی، گودرزی و معصومی در رقابت‌های جهانی که هیچکدام نتوانستند صاحب مدال و سهمیه شوند این نفرات فعلا مورد نظر محمدی سرمربی تیم ملی نیستند و کادر فنی در مسابقات گزینشی به نفرات جوان و آینده‌دار میدان می دهد.

رقابت‌های کشتی المپیک 2012 لندن حدود 270 روز دیگر برگزار می شود و کشتی از امیدهای اصلی کسب مدال در این رویداد بزرگ است.

