به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد کشورمان اواخر شهریورماه در رقابت‌های جهانی ترکیه در چهار وزن 55، 66، 74 و 96 کیلوگرم سهمیه ورودی المپیک لندن را بدست آورد. این تیم برای کسب سه سهمیه باقی مانده در اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم باید در گام اول دهه نخست فروردین‌ماه در رقابت‌های گزینشی قاره آسیا در قزاقستان شرکت کند.

با توجه به عملکرد آقاجانی، گودرزی و معصومی در رقابت‌های جهانی که هیچکدام نتوانستند صاحب مدال و سهمیه شوند این نفرات فعلا مورد نظر محمدی سرمربی تیم ملی نیستند و کادر فنی در مسابقات گزینشی به نفرات جوان و آینده‌دار میدان می دهد.

رقابت‌های کشتی المپیک 2012 لندن حدود 270 روز دیگر برگزار می شود و کشتی از امیدهای اصلی کسب مدال در این رویداد بزرگ است.