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۹ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۱۸

62 هزار تن محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

62 هزار تن محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در مهر ماه امسال 62 هزار تن محصول کشاورزی از مرز بین‌المللی مهران به عراق صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شهبزی اظهار داشت: این میزان محصولات صادر شده به کشور عراق شامل سیب‌ زمینی، پیاز، سیب‌ درختی، گوجه‌فرنگی و هندوانه ‌است.

وی بیشترین محصولات صادره شده را هندوانه و گوجه فرنگی اعلام و عنوان کرد: ‌این میزان محصول کشاورزی صادر شده از مرز بین‌المللی مهران به عراق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزی 40 درصد کاهش یافته است.

شهبازی تصریح کرد: ارزش اقتصادی این میزان کالای صادره شده به کشور عراق 188 میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان مرز بین‌المللی مهران را یکی از مهمترین کانون‌های تردد زوار عتبات عالیات و صادرات کالا به کشورعراق دانست و گفت: ورود به بازار عراق از نظر اقتصادی در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی در دستور کار مسئولان استان قرار گرفته که بخش کشاورزی نیز یکی از مهمترین این حوزه‌ها است.

کد مطلب 1448911

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