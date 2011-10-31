49 نفر در حوادث رانندگی هفته گذشته ایلام زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده پلیس راه ایلام با بیان این خبر گفت: طی هفته گذشته هیچ گونه تصادف منجر به فوت در جاده های استان حادث نشده است.

فضل الله شیری افزود: طی همین هفته تعداد 18 فقره تصادف منجر به جرح در جاده های برون شهری استان بوقوع پیوسته است که در نتیجه 23 نفر از هم استانی های عزیز مجروح و روانه بیمارستان شدند.

وی به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: با رعایت سرعت مطمئنه، خودداری از سبقت غیرمجاز و رعایت حق تقدم از وقوع هرگونه حادثه دلخراش جلوگیری کنید.

وی یادآور شد: طی همین هفته11فقره تصادف در معابر درون شهری استان رخ داده است که نتیجه آن مجروح شدن 26 از همشهریان ایلامی بوده است.