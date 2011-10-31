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۹ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۱۷

49 نفر در حوادث رانندگی هفته گذشته ایلام زخمی شدند

49 نفر در حوادث رانندگی هفته گذشته ایلام زخمی شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی و معابر برون شهری و درون شهری استان ایلام طی هفته گذشته 49 نفر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده پلیس راه ایلام با بیان این خبر گفت: طی هفته گذشته هیچ گونه تصادف منجر به فوت در جاده های استان حادث نشده است.

 فضل الله شیری افزود: طی همین هفته تعداد 18 فقره تصادف منجر به جرح در جاده های برون شهری استان بوقوع پیوسته است که در نتیجه 23 نفر از هم استانی های عزیز مجروح و روانه بیمارستان شدند.

وی به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: با رعایت سرعت مطمئنه، خودداری از سبقت غیرمجاز و رعایت حق تقدم از وقوع هرگونه حادثه دلخراش جلوگیری کنید.

 وی یادآور شد: طی همین هفته11فقره تصادف در معابر درون شهری استان رخ داده است که نتیجه آن مجروح شدن 26 از همشهریان ایلامی بوده است.

کد مطلب 1448915

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