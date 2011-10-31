19000 بانوی فرهنگی مازندران در طرح عفاف و حجاب شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیده سکینه نورانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 19 هزار بانوی فرهنگی در طرح عفاف و حجاب شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه جامعه فرهنگیان بزرگترین جامعه زنان شاغل است اضافه کرد: در حال حاضر زنان شاغل فرهنگی دارای بهترین پوشش هستند.

نورانی تصریح کرد: این طرح در راستای بهبود و ایجاد آگاهی و التزام عملی نسبت به موضوع عفاف و حجاب و توسعه و ترویج آن در سطح جامعه و نظر به اهمیت و نهادینه شدن این امر در دستگاه تعلیم و تربیت، دوره آموزشی عفاف و حجاب به صورت حضوری وغیر حضوری برای کلیه کارکنان زن شاغل در آموزش و پرورش اجرا می شود.

مشاور امور بانوان مدیر کل اموزش وپرورش مازندران افزود: 19 هزار و 770 بانوی شاغل در 32 شهرستان و منطقه از آموزش و پرورش استان مشغول خدمت رسانی و تعلیم وتربیت دانش آموزان هستند.

نورانی اظهار داشت: آموزش و پرورش با تربیت بانوان دینی با محوریت حجاب اسلامی بیشترین تاثیرگذاری را در اشاعه فرهنگ علوی و اسلامی دارد و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب رسالت اصلی آموزش و پرورش است و معلمان در این زمینه پرچم‌دار عفاف و حجاب در مدارس هستند.

نورانی با بیان اینکه مبنای فرهنگ ‌سازی از آموزش و پرورش است، افزود:‌ باید در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف بیش از پیش در سطح مدارس توسط معلمان و مدیران مدارس تلاش شود.

مشاور مدیر کل آموزش وپرورش مازندران در امور بانوان تصریح کرد: محتوای این دوره آموزشی شامل تاریخچه حجاب، حجاب در قرآن و ادیان الهی، روانشناسی حجاب و احکام حجاب بوده و نر م افزاری با عنوان حریم عفاف در اختیار شرکت کنندگان در طرح قرار داده می شود.



