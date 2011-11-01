تشکیل جلسه شورای قرآن توسط تبلیغات اسلامی شهرقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرقدس عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای ترویج فرهنگ قرآن، قرآن خوانی همچنین تبیین جایگاه این کتاب مقدس در جهت کاستن و پیشگیری از معضلات اجتماعی و فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرقدس اقدام به برگزاری جلسه ای با موضوع شورای قرآنی کرده تا راهکارها و موانع پیش روی این مراسم که وظیفه ای ماندگار در دست دارند، برداشته شود.

صدق علی جلیل زاده توجه به مسائل موسسات قرآنی را یکی دیگر از مباحث این گردهمایی یاد کرد و اظهار داشت: توجه به نقش مهم و ارشادی و فرهنگی که موسسات قرآنی در اکثر محلات شهر برعهده دارند باید با حمایت از این مراکز درصدد هرچه باشکوه تر اجرا شدن این نوع برنامه ها باشیم که نتیجه آن باعث تقویت اعتقادات و همبستگی شهروندان خواهد شد.