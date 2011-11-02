خدمات رسانی دانشجویان بسیجی شهر قدس به مردم منطقه

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خدمت رسانی از جمله مسائلی است که در دین اسلام برآن تاکید می شود حال به هر عنوان و شکلی که باشد در این راستا و با توجه به فرموده های مقام معظم رهبری بر جهاد وخدمت رسانی به افراد نیازمند هر ساله در سطح دانشگاه ها اردویی در قالب اردوهای جهادی با هدف بهبود زندگی افراد نیازمند در مناطق محروم در برنامه های تابستانه خود دارند.

علی حفیظی عنوان کرد: پیرو همین برنامه ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس در حرکتی خیر خواهانه در قالب اردوهای جهادی تابستان 90 را اختصاص به بازسازی و کمک رسانی به روستای حاجی آباد ملارد در دست داشت.

وی ادامه داد: این اردو که به همت بسیج دانشجویی این واحد برگزار شد فعالیت های خود را تنها در قالب فعالیت های عمرانی محدود نکرد و در کنار آن فعالیتهای شایان ذکری را در عرصه های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اجرا کرد.

وی در ادامه گفت: فعالیتهای فرهنگی مانند برگزاری جشن ویژه ولادت امام زمان (عج)، برگزاری اردوی قم و جمکران ویژه اهالی روستا، برگزاری نماز جماعت، اعزام مبلغ و روحانی به مناسبت ماه مبارک رمضان و توزیع وعده های غذایی بین اهالی را شامل می شد.

حفیظی اظهار داشت: در حیطه فعالیتهای عمرانی نیز بازسازی ترمیم مسجد، مدرسه، سرویس های بهداشتی و خانه های فرسوده از جمله اقدامات این افراد بود.

وی عنوان کرد: باتوجه به اهمیت سلامتی و بهداشت در بین افراد جامعه این افراد با اعزام و به کار گیری تیم پزشکی و دندان پزشکی و برگزاری کلاسهای تنظیم خانواده سعی در رفع نواقص این حیطه از نیازهای روستائیان شدند در کنار تمامی اقدامات انجام شده با بر پایی جلسات قرآنی و آموزشی و کلاسهای قالی بافی، خیاطی گل سازی و درسی علاوه بر مبحث آموزشی و اهمیت آن به ساختن اوقات فراغت مناسبی در تابستان برای اهالی این روستا پرداختند.