به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی تأثیر رسانه بر ارزشها و هنجارهای دینی و فرهنگی با مشارکت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب رسانه عصر دوشنبه نهم آبان ماه در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این نشست با اشاره به اهمیت فزاینده رسانه در دنیای کنونی گفت: امروزه برای کسانی که دستی در رسانه دارند و یا از آن استفاده می‌کنند اهمیت رسانه یک امر مخفی و غیر آشکار نیست.

وی افزود: امروزه همه به نقش رسانه آگاهی و توجه دارند و می‌دانند که رسانه یک رکن و پایه اصلی چرخ جامعه است. باید توجه داشت که در هر عصری چیزی به نام رسانه وجود داشته است. امروزه با ارتباطات بسیار قوی که شکل گرفته و وجود ابزار و وسایل جدید بیش از همیشه رسانه اهمیت یافته است.

اختری در ادامه به استفاده استعمار از رسانه اشاره کرد و گفت: امروز رسانه به عنوان ابزار استعمار به شمار می‌رود. نقش رسانه در دنیای کنونی از سیاست، اقتصاد و حتی از علم و فرهنگ بالاتر و برتر است. در واقع رسانه یکی از ابزارهایی است که در این زمینه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. برای اعمال سیاست، اقتصاد و علم رسانه نقش دارد و به آن نقش می‌دهد.

وی تصریح کرد: آنچه باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد این است که ما مسلمانان و به ویژه جامعه ما به عنوان یک مکتب زنده و پویا در جامعه بشری می‌تواند از این ابزار و وسایل بهتر و بیشتر استفاده کند. امروز دنیا شاهد تحول بزرگی است و اقبال زیادی برای پذیرش دین، معنویت و اسلام در دنیای کنونی وجود دارد.

اختری با اشاره به اینکه در بسیاری از زمینه‌ها کندی در ما وجود دارد و می‌توانیم سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی رسانه داشته باشیم، گفت: ما باید به زبانهای گوناگون و برای فرهنگهای مختلف و به تمام ملیتها پیام و مطالب خود را برسانیم.

وی با اشاره به اینکه در زمان پیامبر عده‌ای با ایجاد هیاهو و اغتشاش سعی داشتند تا پیام پیامبر به گوش دیگران نرسد گفت: در زمان پیامبر(ص) یکی از راههای مبارزه با اهل حق، ممانعت از انتشار پیام بود. وقتی پیامبر و اصحاب می‌خواستند صحبت کنند برخی هیاهو به راه می‌انداختند تا صدا و پیام پیامبر به گوش دیگران نرسد.

وی افزود: امروزه این موضوع را به نحو دیگری شاهد هستیم. لذا ما باید در مقابل بتوانیم جبهه گسترده‌ای به وجود آوریم و از همه امکانات استفاده کنیم تا ندای خود را به دیگران برسانیم. اگر بتوانیم شعاع حرکت خود را توسعه دهیم و از ابزارها به خوبی استفاده کنیم می‌توانیم بسیاری از نقشه‌ها و توطئه‌ها را خنثی کنیم.

در ادامه این نشست محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز با اشاره به اینکه در ادوار گذشته فضای سیاسی بر نمایشگاه مطبوعات حاکم بوده گفت: با برگزاری چنین نشستهایی در عرصه فرهنگ، تأکید بر حوزه فرهنگ است تا فضای فرهنگی بر نمایشگاه حاکم باشد.

وی تصریح کرد: البته این به معنای آن نیست که منکر بحثهای سیاسی شوم بلکه به این معناست که فضاهای فرهنگی و دینی هم مورد توجه جدی قرار گیرند.

در ادامه این نشست مهندس مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر مسئول روزنامه رسالت نیز نمایشگاه را محلی مناسب برای بحث و گفتگو عنوان کرد و گفت: نمایشگاه این حسن را دارد که اصحاب رسانه در کنار یکدیگر به بحث و گفتگو بنشینند و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

وی افزود: امروزه نمی‌توان نقش رسانه را بر تأثیرگذاری جامعه و در بیداری اسلامی در سطح جهان نفی کرد. یکی از عوامل اصلی در حرکتهای بیداری اسلامی، رسانه‌های جدید و مجازی بودند.

وی تأکید کرد: اگر چه دشمن می‌خواست از این رسانه‌ها علیه اسلام و علیه انقلاب اسلامی استفاده کند ولی موضوع برعکس شد و این رسانه‌ها علیه خود آنها استفاده شد.