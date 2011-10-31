ورودی زائران به عربستان از مرز یک میلیون و 655 هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، تعداد زائرانی که از کشورهای مختلف اسلامی از اول موسم حج تا دیروز وارد عربستان شده اند، به یک میلیون و 655 هزار و 418 نفر رسید.
از این تعداد یک میلیون و 523 هزار و 236 نفر از طریق هوایی، 117 هزار و 440 نفر از طریق زمینی و 14 هزار و 742 زائر از طریق دریا وارد عربستان شدهاند.27 هزار و 678 حاجی از موسم سال گذشته در عربستان مانده اند که نسبت 1.7 درصد کل حجاج را تشکیل می دهد.
دولت عربستان اعلام کرد: تاکنون یک میلیون و 655 هزار و 418 زائر از کشورهای مختلف اسلامی وارد این کشور شدهاند.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، تعداد زائرانی که از کشورهای مختلف اسلامی از اول موسم حج تا دیروز وارد عربستان شده اند، به یک میلیون و 655 هزار و 418 نفر رسید.
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