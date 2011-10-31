اعزام شش هزار دانش آموز پسر مازنی به سرزمین نور

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عابدی عصر دوشنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل افزود: یکی از محور های مهم در این جلسه بحث اعزام کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوم متوسطه استان به سرزمین نور بوده که تاکنون شش هزار نفر به سرزمین دفاع مقدس اعزام شدند.

وی اظهار داشت: به هر دانش آموز بسته فرهنگی حاوی کتاب زندگینامه و وصیتنامه شهدای دانش آموز و فرهنگی شهرستان اعزام کننده، بروشور با محتوای مقابله با جنگ نرم، شیطان پرستی، چفیه، مهر وسجاده و دفترچه خاطرات داده می شود.

عابدی گفت: دانش آموزان از چهار منطقه عملیاتی شرهانی، فتح المبین، عملیات رمضان و شلمچه بازدید می کنند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: آموزش بیش از 600 مربی آمادگی دفاعی در راستای تحول این درس از آذر ماه شروع خواهد شد.

وی با اعلام اینکه معلمان خود یکی از هدفهای جنگ نرم هستند تصریح کرد: آموزش کلیه معلمان خواهر مرکز استان در قالب آموزش عفاف و حجاب از نیمه دوم آبان ماه از برنامه های مهم این اداره کل است.

عابدی اظهار داشت: از دیگر برنامه های مهم ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان مازندران، آموزش هادیان بصیر برای کلیه معلمان سه دوره تحصیلی با موضوع ولایت فقیه و پاسخ به شبهات و جنگ نرم و مسائل سیاسی روز بوده که از نیمه دوم آذر آغاز خواهد شد.



