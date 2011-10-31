نمایشگاه طبیعت در ساری شکوفه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس هنرمندان مازندرانی، به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، از 13 تا 18 آبان در شهرستان ساری برای علاقمندان به نمایش گذارده خواهد شد.

در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، نشستی با عکاسان در قالب یک گارگروه آموزشی با حضور صاحبان آثار برگزار خواهد شد که شرکت علاقمندان در این جلسه آزاد است.

فرزین محمود زاده، سید احمد طاهرپور، مهدی معصومی گرجی، بهنام صدیقی، حسین شفیع نیا، محمد رضایی، علیرضا صداقتی، راحله زاهدی، رضا بنافتی، عسگر کیانی آکردی، سید رضا هاشمی، علی امیری، مرتضی اندمه، روح الله تیموری، مصطفی نیک نقش، سید منصور معصومی، محمد اسلامی، محسن غلامی، فاطمه رزاقی پور، علی اسماعیل زاده کنعانی، میرصفی اندیکلایی، سید ولی شجاعی، رمضانعلی امامی و عباس یزدان پناه از عکاسانی بوده که آثار خود را در نمایشگاه عکس مازندران ارائه می دهند.

مکان برگزاری نمایشگاه عکس طبیعت متعاقبا اعلام خواهد شد.

