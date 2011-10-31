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۹ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۰۷

الوفاق بحرین:

سیاست رژیم آل خلیفه قرون وسطایی است

سیاست رژیم آل خلیفه قرون وسطایی است

جنبش الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای از سیاستهای سرکوبگرانه رژیم انتقاد و بر روند مسالمت آمیز اعتراضات، به عنوان بهترین گزینه تاکید کرد.

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، جنبش الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: وقایع شهر المحرق و فتنه افکنی اوباش طرفدار رژیم آل خیلفه نگران کننده است، به ویژه اینکه نیروهای امنیتی اجازه فعالیت گروههای خرابکار را می دهند.

همچنین در این بیانیه ذکر شده است : الوفاق نگران دادگاههای قرون وسطایی رژیم آل خلیفه است و این نشان می  دهد که رژیم تاب تحمل نظرات مخالف را ندارد و همه شخصیتهای بحرینی در معرض پیگرد قرار دارند.
 
بیانیه فوق تاکید کرد: حمله به مناطق مختلف نشانه این است که رژیم علاقه ای به همزیستی مسالمت آمیز ندارد و با شدیدترین وجه آنها را سرکوب می کند.
 
در این بیانیه ضمن اشاره به اصل راه حلهای مسالمت آمیز آمده است : گزینه مسالمت آمیز بهترین راه و گزینه ای راهبردی است و باید از اقدامات خشونت آمیز که سبب دامن زدن به مشکلات است، خودداری شود.
کد مطلب 1448955

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