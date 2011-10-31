جامعه کارگری نیازمند تشکیلات صنفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس فاتح گفت: تشکیلات کارگری نباید مطالبات و خواستههای صنفی کارگران را فراموش و صرفا به فعالیتهای سیاسی و حزبی روی بیاورند
وی ضمن انتقاد از عملکرد برخی از تشکلهای کارگری، افزود: متاسفانه برخی تشکیلات کارگری فعال در سطح استان اغلب کارکردی سیاسی و حزبی یافته و از پیگیری مطالبات جامعه کارگری غافل شدهاند.
فاتح مهمترین آفت جامعه کارگری در طول سالیان متمادی را سوء استفاده برخی از افراد برای دستیابی به مطامع سیاسی حزبی و تشکیلاتی دانست و یادآور شد: هرچند شاید برخی از تشکیلات کارگری همچون خانه کارگر در مقطع زمانی خاصی مجوز فعالیت نیز از کمیسیون ماده 10 احزاب دریافت کردهاند اما نباید فراموش کرد که جامعه کارگری ملعبه دست احزاب سیاسی نیست.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تاکید کرد: از تشکیلات خانه کارگر تبریز انتظار میرود تا با رویکردی منطقی به خواستههای جامعه کارگری، پیگیر مطالبات صنفی کارگران باشد.
وی در ادامه ضرورت حفظ حرمت کارگران را یادآور شد و گفت: جای تاسف است دفترچهای با کارکرد تبلیغاتی برای رستورانها، مراکز تفریحی، درمانی و غیره به نام کارگران تهیه میشود و در سایه غفلت دستگاههای نظارتی به چاپ بیست و سوم هم میرسد.
فاتح افزود: مگر آموزههای اسلامی و انقلابی اجازه میدهد که از جامعه کارگری هم سوء استفاده سیاسی و هم بهرهبردای تبلیغاتی شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی، در ادامه خواستار پرهیز تشکلهای کارگری از فعالیتهای حاشیهای و غیر مرتبط شد و گفت: جامعه کارگری نیازمند تشکیلات نه سیاسی بلکه صنفی کارگری منسجمی در سطح استان است.
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