ساخت مرکز جدید تولید و پخش دیجیتال صدا و سیما گیلان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تقدس نژاد عصر دوشنبه ضمن بازدید از روند ساخت ساختمان جدید تولید و پخش صدا و سیما مرکز گیلان با تأکید بر داشتن هزینه های سربار نگهداری ساختمان کنونی و کمبود فضای کار در سایت قدیم اظهار امیدواری کرد: در کوتاهترین زمان ممکن با مشارکت استان در تأمین بخشی از اعتبارات، این پروژه مهم به اتمام برسد.

استاندار گیلان نیز دراین بازدید پس از شنیدن گزارشات پیشرفت پروژه با اشاره به نقش رسانه در پیشرفت و توسعه استان گفت: رسانه ها به ویژه صدا و سیما ظرفیت بالایی در معرفی استان و توسعه همه جانبه آن دارند.

مهدی سعادتی با اشاره به اینکه از محل بودجه های ملی و استانی حمایت های لازم برای رفع مشکل مالی این پروژه انجام خواهد شد، افزود: با سرعت بخشیدن در پیشرفت ساخت ساختمان جدید، صدا و سیما مرکز گیلان به جایگاهی در شأن مردم استان برسد.

هدایتی مدیرکل گسترش ساختمان و تأسیسات سازمان صدا و سیما هم در این بازدید گفت: با توجه به پیشرفت 70 درصدی کار در صورت تأمین بودجه به مبلغ یک میلیارد تومان از سوی استانداری گیلان بزودی کار ساخت این پروژه به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل صدا و سیما مرکز گیلان در ادامه با تاکید بر افزایش برنامه ها و تولیدات مرکز و ضرورت کارگیری تجهیزات جدید گفت: هرچه سریعتر برای ارتقا کیفی تولیدات مرکز باید ساختمان جدید که چند استودیو در آن طراحی شده به اتمام برسد.

محسن نصرپوریادآورشد: موفقیت هر چه بیشتر مرکز نیازمند توجه مسئولان سازمان، استان و تأمین اعتبارات مورد نیاز رسانه استانی است.