70 درصد کافی نتهای مازندران دارای پروانه کسب مجاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رمدانی عصر دوشنبه در همایش پلیس، امنیت اصناف در مجمع امور صنفی شهرستان ساری اظهار داشت: بیشتر متقاضیان کافی نتهای کشور کاربرانی هستند که به دنبال تحقیق و پژوهشهای علمی از اینترنت استفاده می کنند.

نائب رئیس نظام صنفی رایانه کشور به خدمات اینترنتی کافی نت ها پرداخت و گفت: کافی نت ها در ثبت نام حج عمره امسال نقش موثری را ایفا کرده و از شلوغی باجه های بانک و سفرهای درون شهری جلوگیری کردند.

رمدانی، به حمایت نظام صنفی از برنامه های پلیس اشاره کرد و افزود: نظام صنفی رایانه ای مازندران در پیشبرد اهداف پلیس از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی اذعان داشت: بیش از 380 واحد صنفی کافی نت و گیم نت در مازندران فعال بوده که از این تعداد 70 درصد از پروانه کسب قانونی برخوردار هستند.

نرم افزارهای کافی نتهای مازندران استانداردسازی می شود

جانشین رئیس پلیس فتا مازندران با بیان اینکه نرم افزارهایی که در برخی کافی نت ها استفاده می شود استاندارد سازی نشده، گفت: پلیس فتا قصد استاندارسازی این نرم افزارها را در آینده نزدیک دارد.

سرهنگ سید علی پرتو گفت: پلیس سایبری از بهمن ماه سال89 در سطح مازندران شروع به کار کرده است.

وی با بیان اینکه نرم افزارهایی که در برخی کافی نت ها استفاده می شود استانداردسازی نشده ، ادامه داد: پلیس فتا قصد استانداردسازی این نرم افزارها را دارد که به زودی از سوی ناجا ابلاغ می شود و استفاده غیر از این نرم افزارها تخلف محسوب خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: بخش اعظم جامعه ما نسلی هستند که با نحوه استفاده از اینترنت آشنایی نداشته و برای انجام امورات خود به کافی نت ها مراجعه می کنند و متصدیان کافی نت ها باید امین این قشر از شهروندان باشند.

پرتو با بیان اینکه افراد متخلف از سرویس اینترنتی منازل خود استفاده نکرده و به کافی نت ها مراجعه می کنند افزود: استفاده از یک IP در کافی نت ها، کار را برای فرد مجرم آسان می کند.

وی با تاکید بر نصب دوربین های مدار بسته در کافی نت ها و ثبت مشخصات کاربران افزود: برای کنترل بیشتر از برنامه مانیتورینگ استفاده شود.

وی با بیان اینکه ثبت مشخصات کابران کافی نت ها در آینده اجباری می شود تصریح کرد: در بسیاری از جرائم سرنخ به کافی نت ها می رسد اما هیچ دفتر ثبت اسامی وجود ندارد تا مشخص شود در زمان و تاریخ معین چه کسی از آن سیستم استفاده کرده است.